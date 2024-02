Golden State Warriors-Los Angeles Clippers 125-130

Kilenc perccel a vége előtt 106-94-re még a Golden State Warriors vezetett, ám a Kawhi Leonardot is nélkülöző Los Angeles Clippers innentől kezdve 36-19-es futást produkált és 44-28-ra nyerte a zárónegyedet. Nagyban köszönhető volt ez James Harden (26-8-7), Paul George (24-5-5) és Normam Powell (21 pont 5/7 tripla) kiemelkedő teljesítményének. A GSW oldalán Steph Curry ugyan 41 pontot dobott, de az extrája ezúttal nem volt elegendő a győzelemhez, viszont 4 meccsen keresztül dobott legalább 7 triplát, ami NBA-rekord, valamint a bemelegítésnél az öltözőbe vezető folyosó széléről dobott kosarat egész pályára, a túloldali gyűrűre.

Denver Nuggets-Sacramento Kings 98-102

Hazai pályán kapott ki a Denver Nuggets, a Kings nagy fordítását (szünetben 14 pontos hátrány, 41 ponttal az eredményjelzőn) De'Aaron Fox vezette, aki különösen a harmadik negyedben villant meg, összesen 15 ponttal hozzájárulva csapata győzelméhez. Ez a siker kulcsfontosságú volt a Kings számára, hiszen a Denver elleni sikerrel erősítették pozíciójukat a nyugati konferenciában. A Nuggets, bár erős kezdést mutatott, nem tudta megtartani előnyét, és a második félidőben elvesztette a meccset.

Philadelphia 76ers-Miami Heat 104-109

A Bucks legyőzése után is fontos győzelmet aratottt a Heat, ezúttal a 76ers ellen. Bam Adebayo és Tyler Herro is nagyot játszott, ami különösen jelentőséget kap, tekintve a csapat sérülésekkel teli szezonját. A meccs szoros volt, de a Heat a második félidőben jobb védekezéssel és hatékony támadójátékkal tudott felülkerekedni. A 76ers hiányzó kulcsjátékosai, mint Joel Embiid és Tobias Harris, érezhetően rányomták a bélyegét a Philly teljesítményére, Tyrese Maxey 30 pontja, mint a parkett legeredményesebb játékosa, kevés volt.

Utah Jazz-Los Angeles Lakers 122-138

LeBron James nélkül is lenyűgöző támadójátékkal, 138 pontot dobva nyert a Lakers a Utah otthonában.. Anthony Davis és Rui Hachimura kiemelkedő teljesítménye mellett Austin Reaves és D'Angelo Russell is fontos szerepet játszottak a győzelemben. A Jazz, bár próbálkozott, nem tudott védekezésben megálljt parancsolni a Lakers magas szintű támadójátékának, mely során Davis 37 pontot és 15 lepattanót jegyzett.

Orlando Magic-New York Knicks 118-100

Meglepetésre nyert a Magic a New York Knicks fellett, köszönhetően főleg Paolo Bancheronak (36-7-5) és Franz Wagnernek (21-3-6). A meccs kulcsa a második 12 perc volt, amelyet 38-19-re nyert az Orlando és ez az egy negyed gyakorlatilag el is döntötte a meccs sorsát. A Knicks Julius Randle és OG Anunoby nélkül játszott, ez pedig soknak bizonyult.

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks 122-99

A Hornets kiváló csapatjátékkal és az újonc, Brandon Miller (26-6-4) vezetésével magabiztos győzelmet aratott az Hawks felett. A Hawks hiányzó belső játékosai, Clint Capela és Onyeka Okongwu, érezhetően hiányoztak. A Hornets új energiával és dinamizmussal játszott, kihasználva az Atlanta gyengébb formáját.

Boston Celtics-Brooklyn Nets 136-86

Kifejezetten domniáns teljesítményt tett le az asztalra a Celtics, amely 50 ponttal verte a Netset. Csapatszinten volt extra a Boston, hárman, Payton Pritchard, Derrick White és Jayson Tatum is 20 ponton vagy afelett zárt. A Brooklynnak nem volt válasza a hazaiak támadásaira, a Boston sorozatban hatodjára nyert és továbbra is vezeti a keleti konferenciát.

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls 108-105

A Cavaliers kiélezett meccsen nyert a Bulls ellen, Donovan Mitchell (30-6-7) kulcsfontosságú szerepet játszott a győzelemben. A meccs nagy részében a Bulls vezetett, de a Cavaliers a végjátékban fordított és megnyerte a meccset. Ez a győzelem is fontos lépés volt a Cavs számára, amely az előző 20 találkozójából már 18 sikernél jár, ez a félelmetes széria pedig továbbra is ott tartja őket a keleti konferencia második pozicíójában.

Toronto Raptors-Indiana Pacers 125-127

A Pacers szoros meccsen győzte le a Raptorst, Pascal Siakam döntő kosarával. A mérkőzés jelentős részében inkább a Toronto volt előnyben, de az Indiana végig ott maradt ellenfele nyakán és a kulcsszituációkban ők voltak az élesebbek, amely végül heroikus fordítást eredményezett.

A meccs nagy részét a Raptors vezette, de a Pacers a végjátékban fordított és megnyerte a meccset. Ez a győzelem fontos volt a Pacers számára, hogy javítsa helyzetét a keleti konferenciában.

New Orleans Pelicans-Washington Wizards 133-126

A Pelicans magabiztos győzelmet aratott a Wizards felett Zion Williamson (36-6-8) vezetésével. A meccs során a Pelicans dominált, és bár a Wizards próbálkozott felzárkózni, a New Orleans kontroll alatt tartotta a meccset. Deni Avdija karriercsúcsot érő teljesítménye (43-15-3) a Wizards részéről kiemelkedő volt, de nem volt elegendő a győzelemhez, amely így a nyugati ötödik Pelicansé lett.

Memphis Grizzlies-Houston Rockets 121-113

23 ponttal is vezetett a Grizzlies, amelyet ugyan ledolgozott a Rockets, sőt a negyedik negyedben fordítani is tudott, de végül a Memphis csak nem adta le az előnyét. Gregory Jackson 20 ponttal zárt, Jaren Jackson pedig kiemelkedő teljesítményt nyújtott az utolsó 12 percben, ami sikert eredményezett a hazaiaknak. A Grizzlies jobb hatékonysággal dobta a büntetőket és a fontos helyzetekben is ők voltak a jobbak.

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs 116-93

Ezúttal 63 pontot dobott "össze" Kyrie Irving és Luka Doncic, a két sztár vezérletével nyert a Dallas a Spursszal szemben. A vendégek kezdtek jobban, az első negyed derekán 15 ponttal is vezettek, de a lendület nem tarott sokáig, szépen lassan felörölte ellenfelét a Mavs. Spursnél szokás szerint Victor Wembanyama volt a vezér, ezúttal 27 perc alatt jutott 26 pontig, 9 lepattanóig, 5 gólpasszig és 3 blokkig, de ő is inkább az első félidőben villogott ezúttal, 20 pontnál járt a nagyszünetben.

Phoenix Suns-Detroit Pistons 116-100

Hozta a kötelezőt a Suns, Kevin Durant 25 pontot 6 lepattanót és 6 gólpasszt jegyzett. A meccs mégsem róla szólDrew Eubanks és Isaiah Stewart már órákkal a meccs kezdete előtt összeakaszkodott: a Suns centere elmondása alapján a Pistons sérült játékosa akkor támadott rá és ütötte meg, amikor megérkezett a meccsre, és végül a biztonságiaknak is közbe kellett avatkozni, hogy szétválasszák őket. A pályán is tapintható volt a feszültség, alig öt perc után kiállították Devin Bookert két szövegelésért kiosztott technikaival, és az esetnél Frank Vogel is begyűjtött egy technikait, miután játékosa védelmére kelt.

