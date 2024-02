Detroit Pistons-Orlando Magic 109–112

Paolo Branchero volt a Magic hőse, miután 109–109-es állásnál az utolsó támadásnál magánál tartotta a labdát, és 0.8 másodperccel a vége előtt dobott be egy tempót, majd a pluszba befújt büntetőnél sem hibázott. Az Orlando sztárjának teljesítménye különösen azt figyelembe véve becsülendő, hogy előtte nem sokkal, 17.9 másodperccel az órán elrontott két büntetőt is. "Ezt teszik a klasszisok, nem véletlenül All Star-játékos" – dicsérte Brancherót csapattársa, Jalen Slugs. A Magic kezdőjátékosai mind legalább 10 pontot dobtak a mérkőzésen, Cade Cunningham pedig hiába jutott 26-ig a Pistonsban, a csapat lejtmenete tovább folytatódik: a legutóbbi öt mérkőzését elvesztette, és ahogy idegenben, úgy már otthon is tragikus 4–24 a mérlege.

New York Knicks-Boston Celtics 102–116

Jaylen Brown 30 pontot szerzett, Kristaps Porzingis 22-t, a Boston Celtics pedig különösen gond nélkül intézte el idegenben a Knicks-et, egymás után a nyolcadik győzelmét aratva ezzel az alapszakaszban. Joe Mazzula vezetőedző azonban nem őket, hanem Jayson Tatumot dicsérte, aki 19 pontja mellett 6 lapattanóig és 6 asszisztig jutott, és ismét húzóembere volt a csapatának. "Jayson nem mindig játssza a legszebb kosárlabdát, de ahogyan irányítja a játékot támadásban, és ahogyan védekezésben is mindig a topon van, le a kalappal előtte" – mondta Mazzula. A Knicks szinte végig hátrányban volt a mérkőzésen, és ugyan sikerült lecsökkentenie a hátrányát időnként 6-7 pontra (69–76), és a negyedik negyedben is feljött 99–90-re, ennél többre nem futotta.

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets 101–86

Anthony Edwards 29 pontjából 11-et az utolsó negyedben dobott, Karl-Anthony Towns 28-at szórt, és a Timberwolves azonnal talpra állt a Bucks-tól elszenvedett 112–107-es vereség után. A minnesotai csapat győzelmével vezeti a Nyugati konferenciát az Oklahoma City Thunder előtt. A mérkőzés érdekessége, hogy mindkét csapat gyengén teljesített mezőnyből, a Wolves 43%-kal dobott mezőnyből, míg a Nets 34%-kal. A Brooklyn számára nagy csapás, hogy Ben Simmons sérülés miatt a harmadik negyedben el kellett, hogy hagyja a játékteret.

