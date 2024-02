Különös figyelmet kap majd a Washington Wizards és a Phoenix Suns találkozója, ugyanis Bradley Beal először tér vissza korábbi csapatához, miután 11 szezon után elcserélték őt Wizardstól. Papíron a nyugati konferencia hetedik helyén álló Suns az egyése a párharcnak, de a legutóbbi fordulóban is meglepő vereségbe szaladtak bele az Atlanta Hawks ellenében. Viszont a washingtoni együttes fontos hiányzókkal küzd, Kyle Kuzma és Marvin Bagley III is biztosan kihagyja ezt a párharcot sérülés miatt, míg Bilal Coulibaly és Tyus Jones szereplése is kérdéses. Bradley Beal extra motivációval érkezhet korábbi munkaadójához, meglátjuk, mennyi borsot tud az orruk alá törni.

A játéknap egyik legnagyobb rangadóját ígéri a Miami Heat és a Los Angeles Clippers csatája, melyben a gödörből kilábaló Heat a remek formában lévő Clipperst fogadja. Jimmy Butlerék hétmeccses vereségsorozatot szakítottak meg az előző két fordulóban, míg a vendégek hétmeccses keleti túrájuk hatodik állomására érkeznek, ahol az ötödik győzelmükre hajtanak. A Heatnél az egyetlen jelentősebb hiányzó Duncan Robinson az agyrázkódási protokoll miatt, míg a Los Angelesnél Ivica Zubac visszatérésére van esély.

Detroitba látogat az Orlando Magic, amely jó formában van, a sérülések után teljes kerettel léphetnek pályára, míg a Pistons továbbra is pocsék idén. A Boston Celtics a Memphis Grizzliest fogadja, amely nagy győzelmet aratott a Philadelphia 76ers ellen. Jayson Tatumék kicsit visszaestek az utóbbi időben, így a mai mérkőzés jó lehetőség számukra, hogy "visszatérjenek". A Charlotte Hornets az Indiana Pacerst fogadja, míg Minnesotába látogat a Houston Rockets, ahol Rudy Gobert játéka kulcsfontosságú lehet. Az OKC az utóbbi időben gyengélkedő Toronto Raptorst fogadja, és a Utah Jazznél vendégszerepel a Milwaukee Bucks, amely nagy csatában múlta felül a Dallas Maverickset, így ezen a találkozón nagy szerepe lehet a pihentetésnek és a rotációnak. A játéknap zárómeccsét pedig a címvédő Denver Nuggets és a Portland Trail Blazers vívja.

Az NBA vasárnapi játéknapjának mérkőzései:

Washington Wizards-Phoenix Suns (vasárnap 21:00)

Miami Heat-Los Angeles Clippers (vasárnap 21:30)

Boston Celtics – Memphis Grizzlies (hétfő éjszaka 00:00)

Charlotte Hornets – Indiana Pacers (hétfő éjszaka 00:00)

Miami Heat – Los Angeles Clippers (hétfő éjszaka 00:00)

Minnesota Timberwolves – Houston Rockets (hétfő éjszaka 01:00)

Oklahoma City Thunder – Toronto Raptors (hétfő éjszaka 01:00)

Utah Jazz – Milwaukee Bucks (hétfő éjszaka 02:00)

Denver Nuggets – Portland Trail Blazers (hétfő éjszaka 02:30)

(Borítókép: Bradley Beal, a Phoenix Suns játékosa /Kevin C. Cox/Getty Images)