Olykor szubjektív, többször objektív, de mindig vitatható – éppen ezek miatt népszerű az olvasók körében. Mi az általánosan elfogadott rangsorok közül az ESPN NBA Power Rankingjét használtuk alapul, hogy pici variáció után összeálljon az ESPN-Sport365 Erősorrend, az All-Star Gála előtti viszonyokat tükrözendő, rövidke szöveges indoklással is megtámogatva az adott pozíciót!

1. Boston Celtics (Előző helyezés: 1.)

o Mérleg: 43-12

o Következő mérkőzések: @ CHI, @ NY, vs. PHI

o A Celtics dominancia nem lankad (50-nel verték a Nets csapatát), ami a keret mélységének is köszönhető. Tatum, Porzingis, Brown és Holiday is képes főszereplővé válni, avagy háttérbe húzódni, a helyzettől függ, mikor, kire, miként van szükség. Nem mellesleg, 55 lejátszott mérkőzés után centire ugyanaz a csapat mérlege, mint volt a 2007-08-as alapszakaszban. Hogy a végeredmény is ugyanaz lesz-e? Még kérdéses, de az esély mindenképpen megvan rá!

Retrospecto em 55 jogos:



Boston Celtics 2007-08: 43-12



Boston Celtics 2023-24: 43-12 pic.twitter.com/C2SNlDyywv — Celtics Pride (@CelticssPride) February 15, 2024

2. Minnesota Timberwolves (Előző helyezés: 6.)

o Mérleg: 38-16

o Következő mérkőzések: @ POR, vs. MIL, vs. BKN, vs. SA

o A Timberwolves áll a Nyugati Konferencia élén, többek között a Clippers vendégeként jegyzett sikernek is köszönhetően. Edwards fantasztikus, a csapat hajlandó és tud is védekezni, így ők a liga egyik legjobbjai.

3. Cleveland Cavaliers (Előző helyezés: 5.)

o Mérleg: 36-17

o Következő mérkőzések: vs. ORL, @ PHI, @ WAS, vs. DAL

o A Cavaliers egy kilenc mérkőzéses győzelmi száriával a Keleti Konferencia második helyére lépett elő. A sorozatot lezáró vereség után a Bulls ellen megint visszatértek a győztes ösvényre, ráadásul a sorsolásuk sem reménytelen.

4. LA Clippers (Előző helyezés: 2.)

o Mérleg: 36-17

o Következő mérkőzések: @ OKC, @ MEM, vs. SAC

o Félelmetes formát fut a Clippers – legutóbb a Warriors vendégeként győztek, ráadásul Leonard nélkül. Persze vannak intő jelek, hogy semmi sem totálisan rózsaszín (Timberwolves és Pelicans elleni vereségek), de aggodalomra nincs oka a csapat szakmai stábjának.

5. Denver Nuggets (Előző helyezés: 3.)

o Mérleg: 36-19

o Következő mérkőzések: vs. WAS, @ POR, @ GS

o A címvédő dolgát kulcsjátékosok sérülései (Jamal Murray, Kentavious Caldwell-Pope) nehezítik, de talán számukra jön a legjobbkor az All-Star szünet. Lehet picit pihenni, újratöltődni, és jobb állapotban belemenni a playoffba.

6. Oklahoma City Thunder (Előző helyezés: 4.)

o Mérleg: 37-17

o Következő mérkőzések: vs. LA, vs. WAS, @ HOU, vs. HOU

o Shai Gilgeous-Alexander mellé Jalen Williams is felnőtt pontszerzés terén. A Thunder nem látszik lassulni, de két vezér mindig jobb, mint egy, főként olyan csapatban, amely konferencia-győzelemre hajt!

7. Phoenix Suns (Előző helyezés: 9.)

o Mérleg: 33-22

o Következő mérkőzések: @ DAL, @ HOU, vs. LAL

o A Suns győzelme a Kings ellen vezéráldozattal járt, hiszen Beal combhajlító-húzódással kidőlt. A szezon során folyamatosan érkező sérüléseket azonban jól kezeli a Suns, amelyre 3 nehéz párharc vár.

“If you’re a team that has one closer, that’s a luxury. Phoenix has three closers. … Once they get it together, I still think they’re a dark horse in the West.”@JCrossover on the Phoenix Suns pic.twitter.com/niWH3xhO5f — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 14, 2024

8. New Orleans Pelicans (Előző helyezés: 11.)

o Mérleg: 33-22

o Következő mérkőzések: vs. HOU, vs. MIA, vs. CHI, @ NY

o Utolsó 8 fellépéséből 7-et nyert a Pelicans. Halkan jegyezzük meg, hogy az ellenfelek többsége kellemes volt – csupán a Lakers és a Clippers mérlege pozitív a szembejövő riválisok közül.

9. Milwaukee Bucks (Előző helyezés: 8.)

o Mérleg: 35-20

o Következő mérkőzések: @ MEM, @ MIN, @ PHI, vs. CHA

o A Bucks az edzőcsere ellenére sem parádézik, sőt, legutóbb hiába verték a Denvert, azt követően a Miami győzött Milwaukee-ban. Sokat elárulhat róluk a most következő 3 meccses idegenbeli turné eremdénysora.

10. New York Knicks (Előző helyezés: 7.)

o Mérleg: 33-22

o Következő mérkőzések: @ PHI, vs. BOS, vs. DET, vs. NO

o Jelenleg 4 mérkőzéses vereségsorozatban van a NYK, Randle és Anunoby sérült, a játék olykor kilátástalan. Ilyenkor derül ki, milyen fából faragtak egy adott keretet.

11. Dallas Mavericks (Előző helyezés: 13.)

o Mérleg: 32-23

o Következő mérkőzések: vs. PHX, @ IND, @ CLE

o Daniel Gafford megszerzése azonnali hatást gyakorolt a Mavs belső sorára, ráadásul Maxi Kleber is visszatért, tovább növelve a rotáció mélységét. Ha Irving és Doncic egészségesek maradnak… Viszont ez egy igencsak jókora „ha”.

12. Philadelphia 76ers (Előző helyezés: 12.)

o Mérleg: 32-22

o Következő mérkőzések: vs. NY, vs. CLE, vs. MIL, @ BOS

o Kyle Lowry érkezett, Tyrese Maxey továbbrs is szárnyal, ám ameddig nem bevethető Joel Embiid, addig a 76ers nem több egy középcsapatnál.

13. Sacramento Kings (Előző helyezés: 10.)

o Mérleg: 31-23

o Következő mérkőzések: vs. SA, @ LAC, vs. MIA

o A Kings potenciálja hihetetlenül magas, de kevés náluk inkonzisztensebb csapat van a ligában – szerdán éppen a címvédőt verték, idegenben. Náluk a kiegyensúlyozottság elérése a legfontosabb.

14. Orlando Magic (Előző helyezés: 15.)

o Mérleg: 30-25

o Következő mérkőzések: @ CLE, @ DET, @ ATL, vs. BKN

o Franz Wagner javuló teljesítménye, különösen a triplák terén az egyik fő oka annak, hogy a Magic a biztos playoffot érő helyekért harcol. Náluk is a stabilitás megőrzése a cél.

15. Los Angeles Lakers (Előző helyezés: 16.)

o Mérleg: 30-26

o Következő mérkőzések: @ GS, vs. SA, @ PHX

o A Lakers szépen, komótosan javul, a megnyerendő találkozóik többségét be is húzza mostanság. LeBron James szerint a játékspecifikus hibák számának lecsökkentése jelentheti a hosszú távú sikerességet.

16. Golden State Warriors (Előző helyezés: 19.)

o Mérleg: 26-26

o Következő mérkőzések: @ UTA, vs. LAL, vs. CHA, vs. DEN, @ WAS

o Egy remek győzelmi széria végére tett pontot a hazai pályán, előnyből elbukott Clippers elleni rangadó. Ettől még Curry zseniális az utóbbi időben, a kérdés az, hogy a társak fel tudnak-e nőni mellé/hozzá, mert jelenleg a kert java ligautolsókra jellemzően, szupersztrájuk pedig bajnoki címet érő formában pattogtat..

17. Miami Heat (Előző helyezés: 17.)

o Mérleg: 30-25

o Következő mérkőzések: @ PHI, @ NO, @ SAC, @ POR

o A Heat a Bucks és a 76ers idegenbeli legyőzésével jelezte, hogy akár Jimmy Butler nélkül is képesek jól játszani. Az idegenbeli turné folytatódik, a következő három állomásából ráadásul talán csak a portlandi turné tűnik egyszerűnek.

#HEATWin final - Miami 109, Philadelphia 104



Adebayo: 23pts, 14rebs & 4asts

Herro: 23pts, 7rebs & 7asts

Robinson: 20pts (5 3s) & 4asts

Highsmith: 16pts (4 3s)

Jaquez Jr.: 12pts, 9rebs & 3asts pic.twitter.com/deg67wneOT — Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 15, 2024

18. Indiana Pacers (Előző helyezés: 14.)

o Mérleg: 31-25

o Következő mérkőzések: vs. DET, vs. DAL, vs. TOR

o Tyrese Haliburton és a Pacers is belassult január közepe óta – 18 csörte alatt 8-10 a mérlegük. A sorsolásuk nem rossz, ám a papírformagyőzelmek ilyen állapotban a legnehezebbek.

19. Utah Jazz (Előző helyezés: 18.)

o Mérleg: 26-29

o Következő mérkőzések: vs. GS, vs. CHA, vs. SA, @ ATL

o A Jazz igazi „mérleg nyelve” csapat – a legjobbaktól is tud elcsenni mérkőzéseket, ám annyira nem jók, hogy a kötelező győzelmeket mindig hozzák. A csapat legjobbjai is kb. ilyen hullámzóan teljesítenek.

20. Chicago Bulls (Előző helyezés: 22.)

o Mérleg: 26-29

o Következő mérkőzések: vs. BOS, @ NO, vs. DET

o Klasszikus középcsapat a Bulls is– bárkit megverhetnek, de ugyanígy akárkitől ki is kaphatnak. Ayo Dosunmu váratlanul jól teljesített az elmúlt mérkőzéseken.

21. Houston Rockets (Előző helyezés: 20.)

o Mérleg: 24-30

o Következő mérkőzések: @ NO, vs. PHX, vs. OKC, @ OKC

o A nehézségek ellenére is vannak kecsegtető momentumok Houstonban: Az újonc Amen Thompson a kezdőcsapatban is hozza magát, ám az olyan vereségek, mint a Charlotte elleni, nem segítik a Rockets törekvéseit.

22. Atlanta Hawks (Előző helyezés: 21.)

o Mérleg: 24-31

o Következő mérkőzések: vs. TOR, vs. ORL, vs. UTA

o Az egyik legrosszabb forma a Hawks-é – amennyiben nem tud gyordsan változtatni ezen Trae Young és kompániája, a rájátszásba jutásról gyorsan lemondhatnak Atlantában.

23. Brooklyn Nets (Előző helyezés: 23.)

o Mérleg: 21-33

o Következő mérkőzések: @ TOR, @ MIN, @ MEM, @ ORL

o Oda-vissza verte őket a Boston, a massachusetts-i párharc ráadásul majdnem 50 pontos pofont hozott. Ben Simmons hol van, hol nincs – ha előbbi lesz a tendencia, az jó hatással lehet a Nets eredménysorára.

24. Toronto Raptors (Előző helyezés: 25.)

o Mérleg: 19-36

o Következő mérkőzések: vs. BKN, @ ATL, @ IND

o Immanuel Quickley beillesztése továbbra is zajlik – mindenki abban bízik, hogy hosszú távú megoldást jelent majd hátvédposzton, igaz, ebből ezidáig keveset láthattunk.

25. Memphis Grizzlies (Előző helyezés: 24.)

o Mérleg: 19-36

o Következő mérkőzések: vs. MIL, vs. LAC, vs. BKN

o A tengersok sérült ellenére is lehet találni örömteli tényt Memphisben: Vince Williams Jr. védőmunkája és elmúlt meccseken nyújtott teljesítménye mindenképpen ide sorolható. „Elkapták” a Houstont is.

26. Portland Trail Blazers (Előző helyezés: 26.)

o Mérleg: 15-38

o Következő mérkőzések: vs. DEN, vs. CHA, vs. MIA

o A sérülések továbbra is nehezítik a Portland életét, akik Jerami Grant pontjaiban bízhatnak leginkább. A Trail Blazers is – mint oly sok másik csapat a tabella vége felé – a jövőt építgeti.

27. Charlotte Hornets (Előző helyezés: 28.)

o Mérleg: 13-41

o Következő mérkőzések: vs. ATL, @ UTA, @ GS, @ POR, @ MIL

o A Micics-csere új lendületet adott a szenvedő Hornetsnek, és Miles Bridges-nek is, de hogy meddig érhet a Charlotte, az nehezen belőhető.

Vasilije Micic delivered another good performance tonight



13 PTS

2 REB

5 AST



Since his arrival, the Charlotte Hornets are 3-0



pic.twitter.com/2gv13BdPqB — Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 15, 2024

28. San Antonio Spurs (Előző helyezés: 27.)

o Mérleg: 11-44

o Következő mérkőzések: @ SAC, @ LAL, @ UTA, @ MIN

o Victor Wembanyama egészséges, és vannak jó meccsi. A Spurs jövője szempontjából ez mindennél fontosabb.

29. Detroit Pistons (Előző helyezés: 30.)

o Mérleg: 8-46

o Következő mérkőzések: @ IND, vs. ORL, @ NY, @ CHI

o A nehézségek ellenére összejött néhány, váratlannak is nevezhető siker az elmúlt hetekben, és Jaden Ivey fejlődése is pozitívum. A Pistons épül-szépül, a kérdés, milyen lesz a végeredmény – de erre csak évek múlva kapunk pontos választ.

30. Washington Wizards (Előző helyezés: 29.)

o Mérleg: 9-45

o Következő mérkőzések: @ DEN, @ OKC, vs. CLE, vs. GS

o Daniel Gafford elcserélése már a jövő építését szolgálta – néhány draftcetli, és nagyobb pénzügyi mozgástér volt a csere célja, igaz, az idei szezonra ez semmi pozitív hatást nem tud gyakorolni, az már mindenhogy siralmas.

Megjegyzés: a "vs." a hazai meccseket, az "@" az idegenbeli fellépéseket jelzi a "következő mérkőzések" kategóriájában.

(Borítókép: Brian Fluharty/Getty Images)