A Rockets nem ebben a szezonban fogja kamatoztatni Adams kiváló fizikális játékát és védekezési tudását, ugyanis a 30 éves játékos térdsérülés miatt a 2023/24-es idényben biztosan nem lép már pályára. Ilyen szempontból a csere a Grizzlies számára is előnyös volt, hiszen tetemes pénzt, 12.6 millió dollárt tudtak felszabadítani, három második körös draftcetlitvel is gazdagodtak, valamint a tavaly április óta sérüléssel bajlódó Victor Oladipo is náluk folytatja pályafutását.

Grizzlies are trading Steven Adams to the Rockets for Victor Oladipo and three second-round picks, per @wojespn pic.twitter.com/fa3bXEPFrW