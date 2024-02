Vége a kis szusszanásnak, péntektől ismét gőzerővel megy az ipar az NBA alapszakaszában. A liga hivatalos weboldala összegyűjtötte a tíz legfontosabb kérdést, amire választ várunk még a rájátszás előtt, lássuk, melyek ezek!

1. Joel Embiid hiányában a 76ers kénytelen lesz beérni a play-innel?

Nagyon is lehetséges. Embiid nem csak kulcsjátékosa az együttesnek, de a jelenléte is rengeteget számít a pályán. Sérülése után azonnal negatív spirálba került az együttes, amelyből kezd talpraállni (a legutóbbi három mérkőzéséből kettőt megnyert), azonban a Pacers, a Magic és a Heat is ott lohol a nyakában, és a rohamot nem lesz egyszerű visszaverni. Embiid pótlását mindenki Tyrese Maxeytől várja, de a 23 éves irányítóra ezzel túl nagy teher nehezedik.

2. Melyik csapatnak lesz a legjobb mérlege Nyugaton?

A konferencia első helyét jelenleg a Minnesota Timberwolves birtokolja, de mögötte nem sokkal ott áll az Oklahoma, a Clippers és a Nuggets is. Közülük december óta a Clippers van a legjobb formában, így leginkább az a kérdés, a los angelesiek mennyire akarják az első helyet. Könnyel előfordulhat, hogy lemondanak róla, és az alapszakasz végén inkább pihentetik sztárjaikat a rájátszásra. Ugyanez áll a címvédő Denverre. A Wolves és a City Thunder fiatal csapatai viszont valószínűleg presztizsnek tekintik az első hely megszerzését.

3. Sikerül a Bucks-nak talpra állnia Doc Rivers irányításával?

Idény közben átvenni egy csapatot sosem egyszerű, sok türelem kell, hogy összeálljon a gépezet, márpedig az alapszakasz hajrájához közeledve ebből van a legkevesebb. A mesternek leginkább három faktorban kell sikert elérnie: javítania kell a csapat védekezését, Damian Lillarddal meg kell értetni, hogy ne dobáljon el mindent, valamint Brook Lopezt és Khris Middletont formában kell lendíteni. Az biztos, hogy Giannis Antetokounmpo játékán semmi nem múlik.

4. A Golden State Warriors végre túl van a nehezén?

Nehezen lendült bele a Warriros, azonban a mérlege jelenleg .500 felett van (27–26), és úgy tűnik, kezd összeállni a csapat. Ahhoz, hogy ez folytatódjon, sok múlik Klay Thompson és Andrew Wiggins, a két veterán formáján, valamint a fiatal játékosok, különösen Jonathan Kuminga és Brandin Podziemski fejlődésén. A play-int még elkerülheti a csapat, de ahhoz már nemigen szabad kikapnia a folytatásban.

5. A Los Angeles Lakers is kilábalt a gödörből?

Éppen csak megelőzi a Nyugati konferencia tabelláján a Lakers a Warriorst, és nagyjából ugyanaz áll rá is. A csapatok sötét napokat tudhat maga mögött, de nincsen semmi, amit egy ötmérkőzéses győzelmi szériával ne lehetne feledtetni. Sok múlik azon, hogy LeBron James és Anthony Davis mennyire lesz egészséges az alapszakasz hátralévő részében, és a februárban igazolt Spencer Dinwiddie mennyire tud beépülni a csapatba.

6. A Dallas Mavericks erősítései segíthetnek elkerülni a play-int?

Jól igazolt a Mavs, Daniel Gafford és P.J. Washington személyében két olyan támadójátékossal erősített, akikre nagy szüksége volt. Gafford különösen Dereck Lively II-vel értheti meg jól magát a pályán, akinek már eddig is jó újonc szezonja volt, a két magas ember több lepattanót, és erősebb jelenlétet ígér a palánk alatt. Természetesen az MVP-címért versenyben lévő Luka Doncic remeklése is nagyban segítheti a csapatot a rájátszás közvetlen elérésében.

7. Mire lesz képes a Sacramento Kings?

Sokan sokat vártak a Sacramentótól a szezon előtt, különösen mert De'Aaron Fox és Domantas Sabonis személyében két fenomenális játékosa is van. Tavaly a Nyugati konferencia harmadik helyén jutott rájátszásba a csapat, idén azonban csak a play-int érő nyolcadik helyen áll, és hatalmas csalódás lenne a Kings szurkolóinak, ha még erről is lemaradna. Márpedig az alapszakasz végének közeledtével bármi megtörténhet…

8. A Bulls vagy a Hawks bírja jobban?

Az átigazolási időszakban egyik csapat sem volt különösebben aktív, ami meglepő, mivel a Keleti konferencia 8-9. helyén állnak, még éppen play-in pozícióban. Egyik együttes sem története szezonját futja, és már az is bravúrral érne fel, ha az alapszakaszt túlélnék. Ha csak egyet kellene választani közülük, erre inkább az Atlanta az esélyes Trae Young és Dejounte Murray segítségével, a Chicagótól a sérülés miatt a szezon hátralévő részére kidőlő Zach LaVine hiányában nem feltétlenül lehet sokat várni.

9. Meg tudja bárki Keleten állítani a Celtics-et?

Nem úgy tűnik. A 76ers Embiid nélkül vannak, a Bucks-nek megvannak a maga problémái. A Knicks sérültjei, O.G. Anunoby és Julius Randle talán márciusban visszatérhetnek. Maradt a Cleveland, de mivel a Boston előnye elég nagy, igazából csak ők veszíthetik el a konferencia első helyét. Jayson Tatum és a mély kerete gondoskodik arról, hogy ilyen ne fordulhasson elő, ráadásul az alapszakasz utolsó hét mérkőzése közül a Celtics hatot otthon játszik, és saját pályáján még csak háromszor kapott ki a szezonban.

10. Melyik csapat zárja a legrosszabb mérleggel az idényt?

Habár a San Antonio Spurs és a Charlotte Hornets is beleszólhat még a "versenybe", de minden bizonnyal a Detroit Pistons és a Washington Wizards között dől el a kérdés, mindkettő csak tovább gyengült az átigazolási időszakban. Külön érdekes, hogy a két csapat egymás ellen zárja az alapszakaszt, lehet ott döntenek a "megtisztelő címről".

Fotó: Getty Images / Stacy Revere