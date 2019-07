A női távolugróknál kiváló mezőny gyűlt össze.

Nguyen Anasztázia 6,70 méteres egyéni csúccsal a harmadik helyen végzett női távolugrásban, míg Márton Anita 18 méter feletti teljesítménnyel negyedik lett női súlylökésben a székesfehérvári Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon.

A női távolugróknál kiváló mezőny gyűlt össze. A favoritnak a szerbek fedettpályás világbajnoka, Ivana Spanovic számított, de mellette többek között a 2016-ban olimpiai bajnok amerikai Tianna Bartoletta, a 2015-ös világbajnoki ezüstérmes brit Sarah Proctor, valamint a 2012-ben olimpiai ezüstérmes orosz Jelena Szokolova is indult. Így a szám jelenlegi legjobb magyarjának előzetesen nem sok esélye volt a dobogó közelébe férkőzni.

A körülmények nem alakultak a legideálisabban a távolugrók számára, hátszél fújt, de változó intenzitással, így az atlétáknak komoly nehézséget jelentett, hogy jó helyen érjenek a deszkához. Sok volt a belépés, vagy az olyan, amikor messze elmaradtak a deszkától az indulók.

Nguyen ugyanakkor jól alkalmazkodott és már első ugrása is kiválóan, 6,46 méteresre sikerült. A másodikban kicsit ugyan távolról rugaszkodott el, de messzire, egészen 6,70 méterig repült, amivel átvette a vezetést. A Honvéd 26 éves atlétája a nagy egyéni csúcs után is összeszedett maradt, 6,63-mal folytatta és a verseny végéig jól ugrott, igaz, javítani már nem tudott. Az első helyről előbb Spanovic taszította le Nguyent a harmadik sorozatban elért 6,80 méteres eredménnyel, a győzelmet viszont nem ő, hanem végül Szokolova szerezte meg 6,81-gyel.

A hétpróbában olimpiai kvótás Krizsán Xénia 6,22 méteres teljesítménnyel nyolcadik lett.

"Azt hiszem, ilyen jó sorozatot még soha nem ugrottam" - mondta a verseny után mosolyogva Nguyen, aki korábban 100 méteren versenyzett, ez az első teljes szezonja távolugróként.

"Néha még magam is elfelejtem, hogy távolugró vagyok, noha egyébként már annak vallom magam" - tette hozzá a Honvéd atlétája, akit már csak két centiméter választ el a világbajnoki szinttől.

"Remélem, hogy ez a 670 centiméter olyan lesz, mint amikor százon először kerültem 12 másodperc alá. Nagyon nehezen sikerült, de akkor átszakadt egy gát, és azt követően alig futottam azon kívül" - nyilatkozta Nguyen, aki szeretne ott lenni a dohai vb-n, mert az a verseny az olimpia szempontjából is "jól fizet".

Az olimpiai bronzérmes, fedettpályás világbajnok Márton Anita az utóbbi időszakban magához képest kifejezetten visszafogott eredményeket produkált, a 18 métertől is rendre messze elmaradt. Mint mondta, fizikálisan kiváló állapotban van, ám egy technikai gond miatt nem megy úgy a versenyzés, ahogy szeretné. Székesfehérváron már az első lökésénél egyértelművé vált, hogy sikerül javítania az elmúlt viadalokon mutatott eredményein, másodikra pedig a 18 méteres vonalat is túllökte (18,08 m). A harmadik körben megint javított, 18,38 métert ért el, és ennél ugyan később nem tudott jobbat lökni, viszont így is elégedetten zárta - a negyedik helyen - a Gyulai Memorialt.

"Őszintén örülök ennek az eredménynek. Tényleg jó erőben vagyok, érzem magamban a jó eredményt, de a technikai probléma továbbra is nehezíti a dolgomat, viszont a 18,38 méter egy lépés előre" - nyilatkozott az MTI-nek Márton Anita, aki a tavalyi szabadtéri szezont lábsérülése miatt kihagyta. Mint mondta, a hosszú szünet eredményezte a mostani problémáit, ám edzőjével gőzerővel dolgoznak annak megoldásán.

A futószámokban közben férfi 400 méteren a bahamai Steven Gardiner kifejezetten erős idővel, 44.45 másodperccel győzött, a nőknél a bahreini Szalva Eid Naszer pedig 50.13-mal diadalmaskodott.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka