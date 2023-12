A játékos az elmúlt szezon végén elköszönt nevelőegyesületétől, a Sopron Baskettől, majd augusztusban szerződött az olasz fővárosba, ahol egyelőre nagyon jól érzi magát.



A kosaras az M1 aktuális csatornának nyilatkozva azt mondta, szerinte az olasz és a magyar élvonal sokban hasonlít egymáshoz.



"Van három-négy nagyon erős csapat az elején, amelyeket csak egy-egy mérkőzésen lehet elkapni, de a mezőny utána kiegyensúlyozott. A különbség az, hogy nem annyira engedik a kontaktust, így az elején voltak is gondjaim a faultokkal, mivel Magyarországon jobban engedik a küzdelmet. Nekünk sajnos annyira még nem megy jól, de ez azért is van, mert teljesen új a csapat, a stáb, több idő kell, hogy összeszokjunk." - fogalmazott, kiemelve, hogy az Oxygen Roma Basketben sokkal nagyobb rajta a nyomás, ami tetszik neki.



"A szerepköröm teljesen más, mint Sopronban volt. Ezért is igazoltam el, a környezetváltozásért, hogy találjak motivációt és megnézzem, mit tudok kihozni még magamból. Rómában légiós vagyok, ami egyrészt jó érzés, másrészt sokkal nagyobb is a nyomás. Ezt jó volt megérezni, nekem nagyon tetszik, de furcsa is, mert volt már két meccs is, ami az én kosaramon múlott, amit nem dobtam be a végén. Ezekből lehet tanulni és ez az, ami más, több mindent kell csinálnom, többet dobok, többet játszom." - mesélte Czukor Dalma.

A játékos megjegyezte: nem szokványos számára, hogy az olasz együttesben csak heti egyszer kell tétmérkőzést játszania.

"Az elmúlt két meccsen nem annyira találtam magam, de mindenki életében vannak hullámvölgyek. Ami furcsa, hogy a Sopronnal heti két találkozónk volt, de itt csak egy, ezért itt nehezebben tudom javítani a korábbi hibát, hiszen egy hetet kell várnom a következő lehetőségre. Itt próbálom az edzést is meccshelyzetnek venni, mindent beleadni. Az is más itt, mint Sopronban, hogy ott elvárt volt a győzelem, ez bennünk is volt, Rómában viszont minden összecsapáson azt érzem, bármi lehet. Mikor idejöttem, azt hittem, az első négybe várhatom a csapatot, most már látom, hogy erre annyira nincs esély, de így is a legjobbat akarjuk kihozni magunkból. A cél, hogy a rájátszásba bejussunk, aztán pedig reméljük a legjobbakat." - mondta.



Czukor Dalma végezetül elárulta, nagyon szívesen pályára lépne a válogatottal a februári olimpiai selejtezőn, Sopronban.



"Nem sokat beszéltünk mostanság Székely Norberttel. Amikor igen, akkor még nem játszottam sokat Sopronban, akkor ugye azt mondta, követi a pályafutásomat és meglátjuk. Én mindig szurkoltam a válogatottnak, most is így teszek. Igazából egészséges vagyok és jól érzem magam, úgyhogy ha lenne rá alkalom, nagyon szívesen játszanék a válogatottban. Főleg, hogy ilyen nagy tétekről van szó. De azt is megértem, ha a megszokott játékosokkal menne, akik kiharcolták ezt. De nagyon jó érzés lenne a válogatott mezt magamra ölteni hivatalos mérkőzésen." - fogalmazott a 24 éves, korábbi válogatott kerettag kosárlabdázó.



A Roma Basket a 13 csapatos bajnokságban jelenleg a 9. helyén áll 2 győzelemmel és 6 vereséggel, míg Czukor átlagban 11,25 pontot dobott.

Borítókép: FIBA.basketball