Hanga Ádám a szerb Crvena zvezdánál folytatja kosaras pályafutását.

A 34 éves válogatott játékos szerződtetését menedzsmentje közölte szerdán az MTI-vel. Az NBA Las Vegas-i nyári ligáján tartózkodó Lóránt András elmondta, Hanga kétéves szerződést kötött a belgrádi klubbal, amely megnyerte az elmúlt három szerb bajnoki idényt, és tizedik lett az Euroliga előző kiírásában.



A klub közösségi oldalán "Welcome to Belgrade, Adam!" kiírással köszöntötte új szerzeményét.







Hanga legutóbb a Real Madridot erősítette, amellyel májusban elhódította az Euroligát, emellett bajnokságot és kétszer spanyol szuperkupát nyert a fővárosiakkal. A 200 centis kosaras 2011-ben szerződött az Albacomptól Spanyolországba, ahol a Manresa, a Baskonia, a Barcelona és a Real csapatában szerepelt, közben a 2014/15-ös idényt kölcsönben az olasz Avellinónál töltötte.



Az 1945-ben alapított KK Crvena zvezda 23-szoros bajnok - a korábbi Jugoszláviát és Szerbia-Montenegrót is beleértve -, 12-szeres kupagyőztes, és olyan klasszisokat adott a sportági Hírességek Csarnokának, mint Vlade Divac vagy Drazen Dalipagic.



Az Euroligában 2013 óta folyamatosan szereplő gárda a 18 386 férőhelyes Stark Arenában vívja hazai meccseit.



