„Az idei év sikerült eddig a legjobban. Szépen lépegettünk évről évre egyre feljebb” – mesélte Vojvoda Dávid, az Alba Fehérvár kosárlabdázója, a felvétel idején még zajló bajnoki döntő apropóján. A fehérváriak öt meccsre kényszerítették a címvédő Falcót, és bár legyőzni végül nem tudták az aranycsatában, így is emlékezetes idényt zártak a hazai kosárligában. A 32 esztendős játékos Volosinovszki György kérésére azt is felidézte, miként kezeli élsportolóként a kudarcot.

„Régen teljes tragédiának vettem, ha nem sikerült jól egy mérkőzés, ma már jobban kezelem ezt. Teljes letargiába tudtam süllyedni, ha nem dobtam egy meccsen tíz, tizenöt, húsz pont felett. Maximalista vagyok, ezt mindenki elmondja rólam és tudom én is magamról. De hála istennek ebben sokat fejlődtem az évek alatt. Nyilván, mai napig előfordul, ha egy igazán fontos mérkőzésen nem úgy megy a játék, tudok rajta agyalni még most is több napig.”

A kezdetek kapcsán arról beszélt, viszonylag egyértelmű volt az útja köszönhetően annak, hogy édesapja szintén profi kosárlabdázó volt. „Mondhatni beleszülettem ebbe a sportágba.” Egyetlen kikacsintása az úszósport felé lett volna, „óvodában javasolták, mert jóval magasabb voltam a többieknél és a testalkatom is olyan volt, alkalmasnak tartottak rá. De örülök, hogy a kosárlabda mellett döntöttem! Apukám minden mérkőzésén ott voltam, így szívtam magamba a sportágat, és hétéves korom óta űzöm rendszeresen.”

Hozzátette, soha senki nem kérte, űzte-hajtotta, hogy apja nyomdokaiba lépjen. „Kaposvár egy jó hely volt ilyen szempontból. Amint lehetett az iskolában kosárlabdázni, onnantól kezdve minden edzésen és mérkőzésen ott voltam.”





A szamárlétrát is Kaposváron mászta végig, tizenhat évesen került a felnőttkerethez, három évvel később pedig az akkori bajnokcsapathoz, a Zalaegerszeghez távozott. „Ott nem sikerült úgy, ahogy terveztem, durván fél évet voltam csak Egerszegen, sajnos több okból sem jött össze az az időszak. Utána kerültem Paksra, ahol két és fél évet töltöttem. Nagyon szerettem ott játszani, nagyon megfogott az a közeg – kimondottan jó időszak volt.”

Majd ezt követően jött el pályafutása szolnoki periódusa, ahol hat év alatt négy magyar bajnoki címet és négy Magyar Kupát is nyert.