Természetesen telt ház előtt dobták fel a labdát a Nis városában található Csair Sportközpontban, ahol a Partizan Belgrád nyitott jobban, ám korai 9 pontos előnyük (7-16) gyorsan 3 egységnyire csökkent a negyed zárásáig, köszönhetően néhány pontosabb Zvezda-akciónak (15-18).

A második 10 perc is a fekete-fehérek részéről indult jobban, megugrottak 10 ponttal is, hogy aztán módszeresen elkezdje fogyasztani hátrányát Hanga Ádám és csapata. Ennek az lett az eredménye, hogy a félidő végére már előnybe is keveredtek a Lazics-triplák által repesztő vörös-fehérek (43-41), s bár egy triplával ezt még eltüntette a félidőre a Partizan, valódi különbséget nem tudott kiépíteni.

A fordulást követően robbantott a Zvezda, 6-0-val rajtoltak, majd 52-53-ról jött a Teodoszics-parádé, és pillanatokon belül 60-53 állt az eredményjelzőn, amiből csakis azért nem lett több, mert Zach LeDay egészen ihletett formában lövöldözte a hármasokat – állt út közben 5/7-es mutatóval is a végül 6/8-ig és 24 dobott pontig érő Partizan-légiós. (68-63).

Ahogy az esküdt ellenségek ütközetein lenni szokott, zaklatott utolsó 10 percet repesztettek a felek, sokkal inkább a küzdelem, semmint a fineszes megoldások dominálták a záró negyedet – 6 perc elteltével kilenc-kilenc pontot jegyeztek a felek, ami az előnyben kosarazó Zvezdának feküdt igazán. És ugyan 77-68-ról egy nagy futást még megpróbált összehozni a Partizan, nem jutottak közelebb 3-nál (77-74), és a Zvezda visszaverve minden támadást megnyerte a finálét, amely a klub fennállásának 13. kupasikere!

Hanga Ádám 21 és fél játékperc alatt 6 ponttal és 2-2 lepattanóval és gólpasszal járult hozzá a döntő megnyeréséhez! Ez válogatott ászunk külföldi karrierjének jubileumi, 10. megnyert trófeája, az első Crvena Zvezda-mezben!

Koracs-kupa Döntő:

Crvena Zvezda - Partizan Belgrád 85-79

(Fotó: kss.rs)