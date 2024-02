Ezen ütközetek között találjuk a Hanga Ádámot is foglalkoztató Crvena Zvezda és a Zalgiris Kaunas párharcát is, ahol a győzelem kulcsfontosságú mindkét, a play-inre hajtó fél számára.

Crvena Zvezda - Zalgiris Kaunas

Két, egyaránt 10-15-ös győzelem vereség mutatóval bíró klub összecsapásával indul a péntek. A házigazdák egy fájó, Barcelona elleni EL-vereséget és egy még kilátástalanabb, Buducnoszttól elszenvedett Adria-ligás pofont tudhatnak maguk mögött. Ez utóbbi rengeteg, szurkolóük felé intézett Mea culpát vont maga után a játékosok, és egy új igazolást – Trey Thompkins személyében – a vezetőség részéről. A Real Madriddal a sorozatot korábban megnyerő magasbedobó remekül passzol a Zvezdába, picit megnyithatja a belső területeket kinti dobásaival, ráadásul mentalitása is üde színfoltja lehet az olykor kishitű belgrádi öltözőben. Egyelőre nagy a titkolózás, hogy játszik-e – inkább nem, mint igen – de akárhogy is alakul, a Zalgiris formája mostanság sokkalta meggyőzőbb, a Trinchieri-érában rendre jó dolgok történnek a litvánokkal, így hiába a nézőtér generálta pokoli hangulat, a Zvezdának szintet kell lépnia az elmúlt két meccséhez képest, ha nem akar megégni.

Panathinaikosz – Fenerbahce

A hírek szerint Lessort és Hernangomez játéka is kérdéses a Panathinaikosz – Fenerbahce meccsen, amely kérdőjel alapjaiban határozhatja meg a görög-török presztízscsatát. Amennyiben lesz a francia, a házigazdák telt ház előtt favoritnak minősülnek, ha azonban hiányzik a Zöldek centere, a Fener előtt remek esély nyílik egy idegenbeli bravúrgyőzelemre.

Barcelona - Alba Berlin

A Barcelona szerdán leigazolta Ricky Rubiót, ám vélhetően az Alba Berlin elleni partin még nem veti be régi-új játékmesterét a katalán sztárcsapat. Ettől függetlenül is egyértelműen a házigazdák a péntek este favoritjai, a három alapemberét, köztük a világbajnok Johannes Thiemannt sérülés miatt nélkülöző és egyben sereghajtó németekkel szemben.

Virtus Bologna – Monaco

A liga egyik legjobb hazai mérlegével bíró Virtus azt a Monacót fogadja, amely a múlt heti dupla meccses Euroliga hét után a francia bajnokságban is két mérkőzést kellett, hogy letudjon. Nagyban segíti a hazaiakat, hogy végre mindenki egészséges a fekete-fehéreknél, így pénteken már Shengelia és Mickey is pályára léphetnek majd, egy vélhetően fáradtabb vendéggárda ellen. És ha ez a forgatókönyv valóban megvalósul, azaz tompa lesz Mike James és társainak lába, akkor az idei 11., hazai közönség előtt aratott bolognai siker is érni látszik.

(Photo by Nikola Krstic/MB Media/Getty Images)