Juhász Dorka egyelőre ismerkedik új csapatával, az olasz Schióval és noha simán nyertek a Sepsi vendégeként, biztos benne, hogy ő és az együttes a későbbiekben még jobb teljesítményre lesz képes a női kosárlabda Euroligában.

A nyaranta a tengerentúli ligában (WNBA) szereplő Minnesota Lynxet erősítő magyar játékos az M1 aktuális csatornának azzal kezdte nyilatkozatát a szerda esti 70-58-as sikert követően, hogy óriási élmény volt számára Sepsiszentgyörgyön parkettre lépni, ahol magyar szurkolók biztatták a hazai együttest, és elénekelték a székely himnuszt.

A 23 éves kosaras a találkozón közel 18 percet töltött a pályán, ezalatt nyolc pontot és hat lepattanót szerzett.

"Még a beilleszkedés ideje van a számomra a csapatban és az Euroligában is, így nyilván lehetett volna jobb is, de örülök, hogy a nyertünk, és nagyon jó volt látni Gereben Livit a másik csapatban. Vele sem találkoztam öt éve, mióta kint voltam Amerikában" - jegyezte meg Juhász Dorka. "Csak egy hete vagyok ebben a csapatban, és nekem is meg kell még találnom a pozíciómat. Jelenleg pozíción kívül játszom az ötös poszton, de alapból én négyes vagyok. Még ismerkedem ezzel is és nyilván az Euroligával is. Nem a legjobb meccsem volt, de örülök, hogy nyertünk és szerintem jó úton haladunk."

A Sepsiben Gereben Lívia 22 perc alatt négy pontig és egy lepattanóig jutott.

"Az elején nagyon sok hibával játszottunk, és talán túlságosan is tiszteltük az ellenfelet. Annak viszont örülök, hogy a végén 12 pontra visszajöttünk, ami mutatja, hogy senki sem verhetetlen a csoportban" - hangsúlyozta a 24 éves Gereben.

A Schio a szerdán a spanyol Zaragozát legyőző DVTK-hoz hasonlóan két győzelemmel áll az A csoportban. Az olasz csapat a második, a magyar pedig a harmadik jelenleg. A Sepsi két vereséggel kezdett, és a hetedik az A jelű nyolcasban.

A B csoportban a második meccsén is veszítő Győr szintén a hetedik, míg a Kiss Virágot és Stúder Ágnest a soraiban tudó török Mersin a francia Landes elleni szerdai sikere után ötvenszázalékos mérleggel a negyedik.

Borítókép: Zach Bolinger/Icon Sportswire via Getty Images