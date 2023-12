Az Euroligában szereplő spanyol gárda hétfőn honlapján jelentette be a 2,08 méter magas center leigazolását. Hozzátéve, hogy a 29 éves kosaras a mostani szezon végéig kötelezte el magát.



A Perfumerías Avenida néven szereplő együttes honlapján kiemelte, hogy Határ az elmúlt években a magyar válogatottban és a Sopronban is meghatározó ember volt, utóbbival 2022-ben Euroligát is nyert, ráadásul a tengerentúli WNBA-ben is van tapasztalata.

A salamancaiak az Euroliga B csoportjában a harmadik helyen állnak jelenleg 5 győzelemmel és 4 vereséggel.

Fotó: Seskim Photo/MB Media/Getty Images