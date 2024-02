A kupaküzdelmek a csacsaki klubok negyeddöntőjével és a KK Csacsak 9 pontos győzelmével indultak a nisi Csair Sportközpontban, ahol a második mérkőzésen a KK Crvena Zvezda és az FMP mérte össze tudását.

Hanga Ádám ezúttal is a padról beszállva igyekezett lendületet adni a társaknak, ami kijelenthető, hogy ezúttal sikerült is – káprázatos első félidőt prezentált válogatott hátvédünk, 8 dobott ponttal, 3 lepattanóval és 1-1 gólpasszal valamint szerzett labdával irányítva társait. Kellett is Hanga ihletett formája ahhoz, hogy az erősen foghíjas Zvezda-keret – Teodosic, Smart, Tobey, és a frissen igazolt Thompkins sem volt keretben, Lazic pedig ugyan átöltözött, de pályára nem lépett – a szünetben 4 ponttal álljon jobban riválisánál (40-36).

A második félidőben 7 perc elteltével, 52-52-nél állt be újra honfitársunk, és továbbra is főszereplő maradt, sikeres hárompontoson túl lepattanókkal, és az egész mérkőzés talán legszebb jelentében való szerepvállalással – löbbölt passzát Ilics simogatta az FMP-gyűrűjébe – étette észre magát, meg is ugrott 8 ponttal a Zvezda (65-57). A közvetlen végjátékban két fontos támadólepattanó utáni dupla - egy Hanga pöci, és egy gyűrűszaggató Bolomboy zsákolás - illetve egy, a vége előtt 18 másodperccel helyére küldött Davidovac-tripla zárta le a a vártnál talán szorsabb negyeddöntőt! Hanga Ádám csapata egyik vezéreként 13 ponttal, 8 lepattanóval, 3 asszisztal és 1 szerzett labdával zárt, mellette Nedovic (20 pont) és Davidovac (15 pont) voltak a belgrádiak húzóemberei!

Kosárlabda Szerb Kupa, Nis – A negyeddöntők eredményei, párosításai

Szerda

Borac Csacsak – KK Csacsak 94 64-73

KK Crvena Zvezda – FMP 80-75

Csütörtök

Mega Basket – Vojvodina (17.00)

Partizan Belgrád – KK Hercegovac (20.00)

(Fotó: Hanga Ádám Hivatalos Facebook-oldala)