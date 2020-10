A válogatott kosárlabdázó, Hanga Ádám szerint az első félidő döntött pénteken este, amikor csapata, a Barcelona 79-72-re megverte az Euroligában a Real Madridot.

A házigazda Barca a második negyed végén már 21 ponttal vezetett.



Egyértelműen az első félidő döntött, utána már sokkal kiegyenlítettebb volt a párharc - mondta az M1 aktuális csatornának szombaton Hanga. "Az első húsz percben megpróbáltuk ráerőltetni a játékunkat a Real Madridra, s ez maximálisan sikerült. Bár a végére apadt az előnyünk, de a legfontosabb az, hogy győztünk. S ez a jó védekezésünknek volt köszönhető."



A magyar kosaras közel 16 percnyi játék alatt négy pontot szerzett, emellett négy lepattanóval és három assziszttal járult hozzá együttese sikeréhez.



"Ebben az idényben teljesen más a szerepköröm, kevesebb szerep hárul rám, kevesebbet is játszok, 15-16 perceket mérkőzésenként. Erre nekem is át kell állítanom magam, sokkal agresszívebbnek kell lennem, tegnap ugye 15 perc alatt kipontozódtam, nem is emlékszem, hogy volt-e ilyenre példa a pályafutásom során. A legfontosabb, hogy a csapat nyerjen." - fogalmazott a játékos.



(Kép: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images)



Hanga mesélt a koronavírus-járvány spanyolországi hatásairól is, elmondta, hogy ott is nehéz az élet, sok mérkőzést halasztanak el, s nekik még különlegesebb a helyzetük az Euroliga-szerepléssel.



"Ezzel sajnos most együtt kell élni. Minket szinte minden nap tesztelnek, így gyorsabban meg tudjuk akadályozni a vírus továbbterjedését. Az edzőnk is elkapta." - mondta ezzel kapcsolatban.



(Kép: Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images)



Hanga elárulta, hogy követi majd a futball El Clasicót is, az FC Barcelona és a Real Madrid 16 órakor kezdődő összecsapását, és szurkol a katalánoknak.



Beszélt a Ferencváros keddi, barcelonai Bajnokok Ligája-szerepléséről, mint mondta, szerinte ebben az volt a legfontosabb, hogy a helyi média napokig Magyarországgal, a magyar futballtörténelemmel foglalkozott.

Kép: Rodolfo Molina/Euroleague Basketball via Getty Images