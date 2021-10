Jól kezdte a szezont a Hanga Ádámot foglalkoztató Real Madrid, amely azonban vasárnap meglepetésre kikapott a Gran Canariától. A magyar kosárlabdázó szerint ugyanakkor jókor jött a pofon a spanyol élvonalbeli együttesnek.

"Magabiztosan, a Szuperkupa-győzelemmel pozitívan kezdtük a szezon, de az elmúlt két hónap arról szólt, hogy megismerjük egymást, hiszen a rajt előtt talán ha három edzésünk volt együtt. Egy Real Madridnál persze ennek így kell lennie, a most elveszített meccs azonban hatalmas csalódás, ilyeneket nem engedhetünk meg magunknak, de talán jókor jött ez a pofon" - mondta a 32 éves válogatott játékos a közmédiának.



Hanga nyáron a bajnok Barcelonától került az ősi rivális, az előző idényben második Real Madridhoz, mint elmondta, a fővárosiaknál sokkal szabadabb játékrendszerben ő is komfortosabban érzi magát. Ugyanakkor nemrég egy kisebb sérülést szenvedett, ami miatt nem volt százszázalékos állapotban.









A Real Madridra a héten két oroszországi Euroliga-mérkőzés, valamint egy spanyol bajnoki is vár, utóbbit éppen Hanga korábbi csapata, a Baskonia ellen vívja a gárda.



"Amikor a Barcelonával szerepeltem a Baskonia otthonában, kifütyültek. Kíváncsi vagyok, most mi lesz. Mindenesetre a mostanihoz hasonló nehéz hetek lendíthetnek pozitív irányba egy csapatot, ha sikerül jó játékkal nyernünk" - mondta Hanga, aki ezúttal is megerősítette, hogy nem tud a válogatottban ott lenni novemberben a világbajnoki selejtezőkön.

