Hanga Ádám zsákolását választották a második legszebb megmozdulásnak a férfi kosárlabda Euroliga alapszakaszában.

A sorozat honlapján látható top 10-es listán a Barcelona magyar légiósa csapattársának a gyűrűről lepattanó dobását húzta be látványos mozdulattal, s közben még egy védőjátékost is túlugrott.

The Best Dunk, Assist, Block and play from the regular season



But with a twist @HangaAdamOnline bringing the HAMMER down! pic.twitter.com/FK56nCihpp