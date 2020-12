Hanga Ádám tíz ponttal járult hozzá a Barcelona 87-82-es győzelméhez az addig veretlen Real Madrid ellen a spanyol kosárlabda-bajnokság vasárnapi rangadóján.

"Fontos győzelem volt egy nehéz időszakban, legutóbb kikaptunk a bajnokságban és az Euroligában is" - mondta a magyar válogatott játékos hétfőn az M1 aktuális csatornának.



"Emellett történt egy kisebb botrány, az irányító Thomas Heurtel egy hete nem tagja a csapatnak, és a klub nem hozta őt haza magángéppel az isztambuli Euroliga-mérkőzés után. Ami engem illet, kerestem a helyemet második irányítóként az együttesben az új edzővel, de most már megértettem, hogy mi a feladatom, és hogyan tudok ritmust szabni a csapatnak. Az utóbbi meccseken már jól jött ki a lépés, ezzel együtt nekem az elmúlt egy-másfél évben az egyéni mutatók már nem olyan fontosak, mint a győzelem" - jelentette ki.



A 31 éves légiós közölte, ezúttal is az a cél, hogy mindenhol döntőbe jusson a Barcelona, és jó úton halad efelé.



"Többször hallani, hogy Európa legerősebb keretével rendelkezünk, ami valamilyen szinten igaz is. A Madridot idén már kétszer megvertük, és remélem, a végelszámolásban is föléjük kerekedünk majd" - fejtette ki Hanga, majd rátért a közeljövő eseményeire. "Gyakorlatilag kétnaponta lépünk pályára, decemberben 12 mérkőzésünk volt, és holnap még megyünk Münchenbe a szerdai Euroliga-fordulóra. Januárban sem lesz könnyebb a helyzet, ugyanúgy 12-13 meccs vár ránk, ráadásul szinte az összes idegenben, úgyhogy az úton fogunk élni".



A Barcelona a spanyol bajnokságban 13/3-as mérleggel a harmadik helyen áll, míg az Euroligában 11/5-tel második a mezőnyben.

Borítókép: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images