Völgyi Péter vezetőedző együttese második euroligás szezonjában bravúros meneteléssel, 9/5-ös győzelmi mérleggel fejezte be az alapszakaszt, majd egy hete a negyeddöntő nyitányán 78-66-ra nyert a DVTK Arénában. A miskolciak felkészülés gyanánt a TFSE-MTK csapatát fogadták, és 64-58-ra nyertek, így 15 fordulót követően is veretlenek a hazai pontvadászatban. A tavalyi bajnoki ezüstérmes, az Európa Kupában pedig elődöntős Villeneuve d'Ascq szombaton 82-56-ra győzött a Studer Ágnest foglalkoztató Carolo Basket csarnokában, és immár 13/3-as mérleggel vezeti a tabellát.

Völgyi Péter előzőleg úgy vélekedett, hogy a vágyott eredményhez nemcsak a csapatszintű jó játék, hanem jó egyéni teljesítmények is kellenek.

„Három szegmens lehet döntő: a lepattanó párharc megnyerése, a Villeneuve külső dobásainak megszűrése, illetve az eladott labdák számának minimalizálása. Borzasztó kemény küzdelem vár ránk, mi viszont készen állunk rá, hogy még keményebben kosárlabdázzunk" - fejtette ki a szakember.



A miskolciak - akiket mintegy ötven szurkolójuk kísért el észak-franciaországba - álomszerűen kezdtek, ugyanis 8-5 után egy 16-0-s (!) rohammal fordítottak, főként az ausztrál Darcee Garbin révén. A folytatásban 15 pontra nőtt a Diósgyőr előnye, de a kihagyott dobások és a sok labdaeladás miatt az ellenfél egy 14-0-ás sorozattal utolérte a magyar csapatot, és 27-25-nél átvette a vezetést. A nagyszünetben 33-34 volt az állás, Garbin - a mezőny legjobbja - neve mellett ekkor 14 pont szerepelt.

Térfélcsere után kiegyenlített küzdelem zajlott a Palaciumban, az utolsó játékrész 50-46-ról indult, ekkor a vendégek már 17 eladott labdánál tartottak. A zárószakasz háromperces kosárcsenddel kezdődött, majd 52-51-nél két francia tripla következett, de másfél perccel a vége előtt Kányási Veronika hármasával 60-59 állt a nagyórán. Ezután viszont már csak a hazaiak találtak a gyűrűbe, így a 23 labdát eladó DVTK elszalasztotta a 2-0-s továbbjutás esélyét. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc harmadik mérkőzésére jövő szerdán kerül sor Miskolcon.

A negyeddöntő többi párharcában is van magyar érdekeltség: Juhász Dorka együttese, az olasz Schio 73-61-gyel egyenlített a cseh USK Praha ellen, a magyar center 6 ponttal és 13 ponttal zárt. A Kiss Virággal felálló török Mersin 57-56-ra kikapott a spanyol Zaragoza csarnokában - így ez a csata is 1-1-re áll -, a válogatott légiós 3 pontot dobott és 3 lepattanót szerzett. A Határ Bernadettet foglalkoztató spanyol Salamanca hazai pályán is kikapott a címvédő Fenerbahcétől 73-67 arányban, s így a török csapat kettős győzelemmel jutott be elsőként az Euroliga négyes döntőjébe. A magyar válogatott játékos 4 pontot, 4 lepattanót és 1 gólpasszt jegyzett.

(Borítókép: dvtk.eu)