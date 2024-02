A kupaküzdelmek ebben az évben is Nis vároásban zajlanak, ami sokak szerint komoly szervezői hiba, lévén két, a 20 ezernél is nagyobb közönséget vonzani képes belgrádi Euroliga-csapat, a Zvezda és a Partizan Belgrád jó eséllyel a fináléig menetel, s csak ott találkozik egymással – éppen ezért rendezhetnék akár a fővárosban is az eseményt.



Az háttérérdekességeknél azonban talán fontosabb, hogy szerdán már megtelt élettel a Csair Sportközpont lelátója és parkettája is, és már meg is van az első elődöntős. A nyitó negyeddöntőben ugyanis a KK Csacsak 94 együttese városi riválisát, a Borac Csacsak csapatát fektette két vállra 73-64 arányban, méghozzá úgy, hogy a második félidő közepétől egyszer sem volt kisebb a mérkőző felek közötti különbség 5 pontnál.



Hanga Ádámék 20.00 órai kezdettel ütköznek meg az FMP-vel, amely találkozónak immáron az a tétje, hogy ki játszhat majd a KK Csacsak 94-gyel az elődöntőben.



Kosárlabda Szerb Kupa, Nis – A negyeddöntők eredményei, párosításai



Szerdai mérkőzések:

Borac Csacsak – KK Csacsak 94 64-73

Crvena Zvezda – FMP (20.00)



Csütörtöki párharcok:

Mega Basket – Vojvodina (17.00)

Partizan Belgrád – KK Hercegovac (20.00)

(Fotó: KSS - szerb szövetség hivatalos honlapja)