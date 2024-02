A Korac Kupa névre keresztelt sorozatban nyolc csapat vesz részt, a negyeddöntőket jövő szerdán és csütörtökön, az elődöntőket pénteken, a finálét pedig szombaton tartják. A Crvena zvezda jövő szerdán az FMP ellen lép majd pályára a negyeddöntőben. Hanga Ádám az M1 aktuális csatornának mondta el kedden, hogy szeretnék megnyerni az első trófeájukat, a Szerb Kupát, mivel "nem csak azért érkezett a csapathoz, hogy alapszakasz-mérkőzéseket nyerjen" az együttessel.



A nemzeti kupát megelőző héten három összecsapás szerepel a programban, melyből az elsőt, hétfőn le is játszották a regionális ABA Ligában, ami nem sikerült jól, a belgrádi gárda ugyanis váratlanul simán, 22 ponttal kikapott a Podgoricától.

"A Podgorica egy Eurokupa-csapat, így nyilván megvan a kvalitásuk arra, hogy bárkit, bármikor megverjenek. Nagyon enerváltan játszottunk és ők jobban akarták a mérkőzést, fizikálisabban játszottak, mi pedig nagyon rossz százalékkal dobtunk és mentálisan nem voltunk felkészülve. Viszont ennek ellenére még mindig elsők vagyunk" - mondta Hanga Ádám utalva arra, hogy a városi rivális Partizan szintén vereséget szenvedett, így együttesével a pontvadászat élén áll.

A podgoricai meccsen nem csupán az ellenféllel gyűlt meg Hangáék baja, ugyanis a helyi nézők többek között érmével, öngyújtóval és más tárgyakkal is megdobálták, amire - szavai szerint - nem kellett volna reagálnia, de frusztrált volt, mivel nem úgy ment neki a játék, ahogyan azt szerette volna, ráadásul valamilyen folyadék is jutott a pályára, így a takarítás miatt csaknem húsz percre félbeszakadt a találkozó.

A 34 esztendős kosárlabdázó beszélt arról is, hogy nehéz volt a sérülése utáni visszatérés és legalább egy hónapra volt szüksége ahhoz, hogy visszanyerje a régi formáját, viszont jelenleg jól érzi magát, és reméli, ez kitart majd a szezon végéig.

"Most nagyon sokat játszok irányító poszton, ami egyben furcsa is kicsit, mivel Teodosic és Yago is ezen a poszton van papíron, de ők sokszor inkább saját magukban gondolkodnak, ezért én vagyok az a játékszervező, akinek inkább csapatban kell gondolkodnia" - jegyezte meg Hanga, aki még mindig keresi a helyét a csapatban.

Az Euroligában a hajrá közeledtével csapatát három győzelem választja el a playinbe jutást érő 10. helytől. Hanga - aki tavaly a Real Madriddal megnyerte a legrangosabb európai sorozatot - úgy érzi, amíg matematikai esélyeik vannak, addig küzdeniük kell a továbbjutásért, és ha ez az esély elfogy, akkor a közönségért kell játszaniuk. A Crvena zvezda pénteken a Zalgiris Kaunast fogadja a belgrádi Stark Arénában, ez a találkozó pedig sorsdöntő lehet a továbbjutás szempontjából, mivel mindkét csapatnak 10-10 győzelme van az Euroligában. Hanga szerint jelenlegi mutatójuk reális a csapat helyzetét, költségvetését és játékoskeretét tekintve.

"Az európai kosárlabdában az a legfontosabb, hogy a csapatnál folyamatosság legyen, meg kell lennie egy olyan erős magnak, amelyben nyolc-kilenc olyan játékos van, akik évről évre, akár négy-öt éven keresztül ott vannak és abból lehet majd utána építkezni" - fogalmazott a korábban a Barcelonában és a Real Madridban is szerepelt játékos, ugyanakkor hozzátette, hogy álmodni lehet és küzdeni azokért a célokért, amiket a szezon kezdetén kitűztek maguk elé.

A magyar válogatottal kapcsolatban Hanga elmondta, hogy már kétszer is beszélt telefonon az új szövetségi kapitánnyal, Gasper Okornnal és nagyon várja a csapat előtt álló megméretéseket: a nemzeti együttes február 22-én Izlandon lép pályára, majd három hónappal később Olaszországot fogadja Európa-bajnoki selejtezőn.

Fotó: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball via Getty Images