Távozik a litván Rytas Vilnius kosárlabdaklubtól a válogatott Váradi Benedek.



A 28 éves játékos pénteken az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában elmondta, első légiós idényének a végén sejteni lehetett, hogy nem hosszabbítanak vele a következő szezonra.



"Szép évet töltöttem Litvániában, örülök, hogy ezüstérmesek lettünk a bajnokságban, és a Bajnokok Ligájában is jó idényt futottunk. Barátságos viszonyban váltunk el. Szombathelyen a Falcónál is évről évre léptem előre, persze most újdonság volt, hogy külföldön kellett megállnom a helyemet, de mindenképpen nagyobb rutint szereztem. Meglátjuk, a folytatásban ebből mit tudok hasznosítani, és hogyan tudok tovább fejlődni" - fejtette ki a szombathelyi születésű kosaras.



A folytatással kapcsolatban Váradi Benedek közölte, zajlik a nyári szünet, és készül a válogatotthoz az augusztusi olimpiai előselejtezőre.



"Mindenkit meghallgatok, a menedzseremmel elsősorban azon dolgozunk, hogy ősztől továbbra is külföldön játszhassak" - tette hozzá.

Borítókép: Islam Yakut/Anadolu Agency via Getty Images