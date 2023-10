A válogatott irányító az M1 aktuális csatornának nyilatkozva azt mondta, ennek akár azonnali hatása is lehet.



"Úgy gondolom, ha egy játékos egy ilyen erős bajnokságban tud edződni és pallérozódni, az kifizetődő a válogatottnak is" - fogalmazott a 195 centiméteres kosaras, aki a spanyol első osztályba frissen visszajutott MoraBanc Andorrához két évre írt alá júliusban.

Somogyi az előző idényben a bajnoki ezüstérmes Alba Fehérvár színeiben átlagban 12,8 pontot dobott, új helyén pedig elégedett az eddig tapasztaltakkal. Szerinte bőven volt játéklehetősége az első mérkőzéseken, és úgy érzi, meg is kapja a figyelmet, törődést. Mint mondta, négy edzőjük van, közülük három már foglalkozott vele egyéni edzés keretében is.

"A vezetőedző külön bejött velem dolgozni a szabadnapon. Ő írt rám, hogy ha van kedvem bejöhetek vele egyénileg edzeni. Be is mentem" - árulta el. Hozzátette, a másod- és harmadedző is foglakozott már vele edzések előtt, illetve után.

"Minden várakozásomat felülmúlták, hogy mennyire elkötelezettek a szakmájuk iránt és a játékosok fejlesztésében" - folytatta.

Az idény során az a célja, hogy minél több játékpercet harcoljon ki magának és a lehető legtöbbet fejlődjön. A klubváltásra visszautalva elárulta, ez nem volt lassú folyamat.

"Amikor a klub jelezte, hogy szerződtetne, szűk egy hét alatt kellett döntenem" - mondta.

Somogyi Ádám, aki korábban már játszott Spanyolországban, de alacsonyabb ligában, a spanyol élvonalban tapasztaltakból a korábbiakkal összevetve a játék sebességét, intenzitását, a fizikalitást, a kontaktok sokkal magasabb számát emelte ki.

