A csütörtöki Euroliga-botrány folyományaként legsúlyosabb büntetésként öt mérkőzésre tiltották el Guershon Yabuselét, a Hanga Ádámot foglalkoztató Real Madrid kosárlabdacsapatának játékosát.

A spanyol együttes és a vendég Partizan Beograd játékosai között a negyeddöntős összecsapás hajrájában tört ki tömegverekedés, amelyet követően több mint húsz játékost kizártak. Mivel a két együttesben nem maradt elegendő kosaras, a meccset nem tudták folytatni. A végeredmény 95-80 lett a vendégek javára.

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM