Három hónap után távozik a francia élvonalban szereplő Tarbes-tól Raksányi Krisztina, a magyar női kosárlabda-válogatott csapatkapitánya.

A 28 éves játékos hétfőn az M1 aktuális csatornának elmondta, az idény első két bajnokiján még szerepelt, majd megérkezett a klubhoz Jazmine Jones. A magyar kosarast az amerikai légiós csatlakozásáig szerződtették augusztusban azzal az opcióval, hogy ha az egyesület költségvetése megengedi, akkor utána is maradhat a Tarbes kötelékeiben. Ez nem így alakult.



"Nekem 31-én lejár a szerződésem, és addig már valószínűleg nem is fogok pályára lépni. Továbbra is a francia bajnokság a célom, de egyelőre konkrétumokkal nem tudok szolgálni" - jelentette ki a Győrből eligazolt Raksányi.



A folytatásról szólva még kifejtette, október 29-én érkezik haza, majd a kötelező hatósági karantén után, november 6-án csatlakozik az amszterdami Európa-bajnoki selejtezőre készülő válogatott kerethez.

Borítókép: Omar Marques/Anadolu Agency/Getty Images