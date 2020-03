A 2017-ben kötött szerződését a tavalyi szezon végén meghosszabbítva, 2022-ig biztosan Barcelonában játszik Hanga Ádám. A magyar válogatott irányítója otthonra lelt a katalán fővárosban, ahova rengeteg magyar érkezik már az ő meccseire is. Természetesen folyamatosan figyelemmel követi a magyar válogatott szereplését, és amikor klubkötelezettségei engedik, akkor jön játszani a csapatba. Társoldalunk a sporthatároknélkül.hu készített exkluzív interjút Hanga Ádámmal. Írásukat változtatások nélkül közöljük.

Igazi „csúcstalálkozó” volt múlt héten Barcelonában, amikor Hanga Ádám meccsére látogatott a MOL-Pick Szeged és a magyar kézilabda-válogatott két kiválósága, Bodó Richárd és Bánhidi Bence. „Nem követem a kézilabdát napra készen, de természetesen tudom a srácok eredményeit, gratuláltam is nekik a BL szereplésükhöz. Örültem, hogy el tudtak jönni a meccsemre és találkozni is tudtunk.” – mondta Hanga Ádám.

A két szegedi játékos nem érkezett üres kézzel a találkozóra, egy MOL-Pick Szeged mezt adtak Hanga Ádámnak, aki egy FC Barca kosárlabdamezzel viszonozta ezt.



Az FC Barcelona népszerűsége rengeteg magyart hoz a katalán fővárosba focimeccsre. Hanga Ádám miatt a kosárlabdát is sokan látogatják?



Valóban nagyon sok magyar jön Barcelonába, pláne amióta a repülőjegyek elérhető áron vannak. Többen jönnek úgy, hogy összekötik a focit a kosárlabdával és eljönnek a mi meccsünkre is. Nagyon jól esik, hogy szinte minden meccsemen látok magyar zászlót a nézőtéren. Ez már csak azért is jó, mert sokat nem tudok otthon lenni, így mindig jól esik pár szót váltani magyarokkal.







Érdekes, hogy azt mondod, hogy otthon, mert ez lassacskán Barcelonára is igaz az esetedben. Szerződést hosszabbítottál és 2022-ig biztosan itt kosárlabdázol majd.



Amikor a barátaim kérdezik, hogy mikor megyek haza, akkor viccelődve mondom nekik, hogy én otthon vagyok, mert most egyértelműen itt van az otthonom. Évente 10-11 hónapot itt vagyok a családommal, jól érezzük magunk, a gyerekek jó iskolába járnak, a feleségem is jól érzi magát, jó helyen lakunk, megtaláltuk a számításunkat. Minden kerek körülöttünk. Az pedig most pluszt ad hozzá nekem, hogy az elmúlt két évben megnyertük a spanyol kupát, idén remek szezonunk van, és komoly célokért küzdhetünk.



Reális esélyed volt pályára lépni az NBA-ben, de az amerikai álom nem vált valósággá. Nincs hiányérzeted?



Egyáltalán nincs. Nyilván nem tudhatjuk, hogy mi lett volna, ha összejön, de a sportban ezt nem is kell firtatni. Azt viszont egyértelműen kijelenthetem, hogy jobb helyen nem lehetnék most, mint a Barcelonában.





Két meccsen két bravúros győzelemmel nyitott a magyar válogatott az Európa bajnoki selejtezőkön- a klubmeccseid miatt nélküled. Mit szóltál az eredményekhez?



Folyamatosan figyeltem a csapatot, és nagyon büszke vagyok a srácokra. Nagyon fontos győzelmeket arattunk és hatalmas lépést tettünk a kontinenstorna felé. A szlovénok elleni összecsapás idején Athénba repültünk, de ahogy megérkeztem, rögtön a meccset néztem és láttam az utolsó 5 percet. A szövetségi kapitánnyal is folyamatosan beszélgettünk és a srácokkal is többször váltottunk üzenetet. Nagyon örülök, hogy ez így sikerült.



Gondoltad volna, hogy így kezdi a válogatott a selejtezőt?



Persze. Egyértelműen bíztam a srácokban végig. Az európai kosárlabda nem annyira ismeri el még mindig a magyart, de én tudtam, hogy mire képesek ezek a srácok. Láthattuk az Európa bajnokságon is mire vagyunk képesek és most is bizonyítottunk.



Ez jelentheti azt, hogy a következő kontinenstornán lehet merészebb célokat kitűzni?



Szeretek lépésről-lépésre építkezni, ezért azt mondom, hogy jussunk ki először. A következő célt majd akkor tűzzük ki, ha már ismerjük, hogy kik ellen játszunk ott és majd akkor lépünk tovább.



Képek és forrás: Kibédi Péter