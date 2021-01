A Szolnoki Olajbányász jó kezdést követően 90-73-ra alulmaradt az izraeli Ness Ziona gárdájával szemben a férfi kosárlabda Európa Kupa lengyelországi buboréktornájának második játéknapján, így két vereséggel, míg csütörtöki ellenfele két győzelemmel várja a folytatást.



Eredmény (a nemzetközi szövetség honlapja alapján):



Férfi Európa Kupa, 2. forduló: C csoport (Wloclawek): Ness Ziona (izraeli)-Szolnoki Olajbányász 90-73 (17-27, 24-14, 28-18, 21-14)

A magyar csapat legjobb dobói: Cakarun 23, Warner 21, Badzim 14

A szolnokiak 90-80-ra kikaptak a lengyel Ostrów Wielkopolskitól a keddi nyitányon, míg a Ness Ziona 86-81-re legyőzte a portugál Sportingot.



A csütörtöki folytatásban az Olaj - melyben a horvát Roko Badzim két napja 26 pontot dobott - a találkozó elején azonnal magához ragadta a kezdeményezést, majd lőtávolon kívülre került, és az első negyed végére tízpontos előnyt kovácsolt magának (27-17).



A második negyed első felében nem történt érdemi változás a játék képében, utána viszont megrekedt a Szolnok, és izraeli riválisa eredményes támadójátékkal, 16-4-es rohamot követően a nagyszünetre kiegyenlített (41-41).



A Ness Ziona a harmadik felvonásra is megőrizte lendületét, így csak kapaszkodni tudott az Olajbányász, amely tízpontos hátránnyal kezdte a negyedik negyedet. Mivel ott sem történt érdemi változás, a különbség még tovább nőtt a két együttes között.



A Szolnok a pénteki zárónapon a Sportinggal csap össze.



A csapatok keddtől péntekig játsszák le zárt kapuk mögött a csoportkört, a kvartettekből az első két helyezett és a négy legjobb harmadik jut be a tizenhat közé. A nyolcad- és a negyeddöntőket március 23. és 25. között rendezik, míg a Final Fourra április 23. és 25. között kerül sor.



A magyarok további EK-programja:



A csoport ('s-Hertogenbosch):

péntek 15.00: Egis Körmend-Reggio Emilia (olasz)

C csoport (Wloclawek):

péntek 21.00: Szolnoki Olajbányász-Sporting (portugál)

Borítókép: facebook/Szolnoki Olajbányász