Váradi Benedek, a Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely csapatkapitánya bízik benne, hogy a 16 között is helyt tudnak állni a férfi kosárlabda Bajnokok Ligájában.

Csütörtök este dőlt el, hogy a litván Lietuvos Rytas és a francia Strasbourg mellett a Tenerife lesz majd a magyar bajnok szombathelyiek harmadik ellenfele a legjobb 16 csapatot felvonultató középdöntőben.



"Nyilván nagyon nehéz mérkőzéseink lesznek, de ezt már akkor is tudtuk, amikor a 16 közé jutottunk. Eddig sem volt könnyű mérkőzés, ezek után meg pláne nem lesz" - nyilatkozott Váradi Benedek az M1 aktuális csatornának pénteken.



A szombathelyi gárda először jutott tovább a BL csoportköréből, ráadásul első helyen, így nem kellett játszania a 16 közé kerülésért. Váradi úgy fogalmazott, bíznak abban, hogy helyt tudnak állni majd ezen a szinten is.



"Évek óta megmutatják az Euroligában és a nemzetközi porondon is, hogy milyen jó játékosok, úgyhogy nekünk ez egy óriási feladat lesz, de nagyon várja már mindenki" - mondta a 26 éves válogatott kosárlabdázó a spanyol csapatról, amely ellen jövő kedden lép pályára a Falco a második csoportkör nyitányán.



A BL-ben a 16 között négy négyes csoportban folytatódik a küzdelem, az első és második helyezettek kerülnek a negyeddöntőbe.

