Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv 105-91

A Maccabi Tel Aviv sorozatban harmadik vereségét szenvedte el az Euroligában, míg az Efes egymás után másodjára is nyert Tomislav Mijatovic irányításával. Összességében kézben tartotta a meccset a török gárda, de a negyedik negyedben sikerült igazán ellépni, azt a tíz percet 28-16-ra nyerték, aminek köszönhetően végül száz pont fölé jutva verték ellenfelüket és szerezték meg 11. sikerüket.

Baskonia-Lyon-Villeurbanne 94-80

A Baskonia kemény pofonba szaladt bele hazája bajnokságában a Tenerife ellen, de a nemzetközi porondon sikerült javítani és hozni a kötelezőt a ligautolsó francia gárda ellen, többek között Codi Miller-McIntyre Euroliga-rekordot jelentő 20 gólpasszának is köszönhetően! A spanyol együttes így kapaszkodik még a rájátszás-álmokba, ezzel a sikerrel a nyolcadik helyen állnak a tabellán.

Milano-Real Madrid 81-76

Öt mérkőzés után, vagyis január 9-e óta először jutott 80 pont fölé a Milano, s tartotta ugyanennyi alatt a ligaelső Real Madridot. Nem kis bravúrgyőzelem ez tehát az olaszok szempontjából, amiben oroszlánrésze volt Shavon Shields játékának, aki 27 ponttal szórta meg a Királyi Gárdát, amely így negyedik vereségét szenvedte el az Euroligában. Szintén remekelt a sérüléséből nemrég visszatérő Nikola Mirotic, a Barcelona korábbi csatára 23 pontot és 5 lepattanót jegyzett.

Pamesa Valencia-Olimpiakosz 65-78

Két idegenbeli győzelem született csütörtökön, az egyiket a görögök szállították, ráadásul értékes siker volt ez az Olimpiakosz számára, ugyanis eddig a szezon során hétből hétszer kaptak ki spanyol csapat ellen, ezúttal viszont összejött a siker és sorozatban harmadjára győzött az athéni együttes az Euroligában.

Partizan-Bayern 78-79

Az utolsó másodpercig kiélezett csatát hozott ez a párharc, Sylvain Francisco utolsó másodpercben bedobott triplája döntött a bajorok javára, akik így a rájátszásról szőtt álmukat illetően fontos sikert arattak. A francia hátvéd a meccs egyik legjobbja volt: 20 pontot, 2 lepattanót és 3 gólpasszt jegyzett, a mezőny legeredményessebike viszont a Partizanos Kevin Punter volt, aki 22 pontot szórt.

