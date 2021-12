Még nem foglalkoztatja a visszavonulás gondolata LeBron Jamest, az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) sztárját, de elmondása szerint már a "hegy túloldalán van".

A Los Angeles Lakers négyszeres MVP-kiválósága a Houston Rockets ellen magyar idő szerint szerda hajnalban 132-123-ra megnyert összecsapáson régi fényében tündökölt, 32 pontot dobott, 11 lepattanót szedett és kiosztott 11 asszisztot, így megszakadt csapata ötmeccses vereségi sorozata.

"Tudom, hogy már a másik oldalán vagyok a hegynek, mint ahol korábban voltam" - fogalmazott James, aki csütörtökön lesz 37 esztendős. - "Tizenkilenc idényem volt eddig, és nem lesz másik tizenkilenc. Meglátjuk, hogy a testem és az elmém miként bírja. Amíg az elmém friss, és a testem is rendben, addig tudok játszani. Elegendő munkaórát fektettem már bele, hogy tudjam, mikor jön el az idő."



A négyszeres NBA-győztes, 17-szeres All Star-válogatott, az amerikai válogatottal kétszeres olimpiai bajnok James kiemelte azt is, hogy bármelyik sportág profiligájában a legnehezebb dolog a győzelem.

"Mindegy, ki ellen játszol, ki van a pályán, oka van, amiért ezek a játékosok ott vannak, erre a szintre draftolták vagy szerződtették őket" - fogalmazott.

Borítókép: Facebook.com/ LeBron James