A házigazda magyar válogatott szerezte meg a bronzérmet a Debrecenben zajló U19-es női kosárlabda-világbajnokságon, miután a vasárnapi helyosztón szinte végig vezetve legyőzte Malit.

A magyar együttes a csoportkört 2/1-es győzelmi mérleggel zárta, majd a nyolcaddöntőben Olaszországot, a negyeddöntőben Csehországot verte, a szombati elődöntőben pedig kikapott a favorit és címvédő amerikaiaktól a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban.



A zárónapi ellenfél a koronavírus-járvány miatti utazási korlátozások következtében késve érkezett meg a hajdúsági városba, és első csoportmérkőzését játék nélkül a cseheknek ítélték meg 20-0-lal. Ezután az afrikaiak Japánt és Kanadát is legyőzték, a 16 között a Koreai Köztársaságot, a 8 között pedig óriási meglepetésre Oroszországot múlták felül, végül az elődöntőben 12 ponttal kikaptak Ausztráliától.



Cziczás László szövetségi edző együttese hetedik debreceni meccsén csak 0-2-ig volt hátrányban, utána főként Boros Júlia és Dombai Réka remeklésével, a 15. percben már 10 ponttal elhúzott (30-20). A túloldalon szinte csak a spanyol Gran Canariánál légióskodó Sika Kone termelte a kosarakat, aki az első félidőben egymaga 17 pontot dobott. A nagyszünetben 42-31 volt az állás, ekkor a triplák aránya 6/0 volt a magyarok javára.



Enjoy the full highlights of the bronze medal game between Hungary and Mali from the FIBA U19 Women's Basketball World Cup 2021.#FIBA #FIBAU19 #Basketball ...