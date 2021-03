Károlyi Andrea szövetségi kapitány szerint egyszerre reális cél és siker esetén bravúr az olimpiai kvótaszerzés a 3x3-as női kosárlabda-válogatott számára.

A szakvezető az M1 aktuális csatornának felelevenítette a nemzeti csapat februári összetartását, amelyre a szövetség székesfehérvári edzőközpontjában került sor.



"Szokás szerint remek hangulatban telt el a négy nap. A játékosok imádják a 3x3-at, úgyhogy minden edzőtáborunk nagyon hasznosan telik, és hazautazásnál még jelzik is, hogy szívesen maradnának még. Nagyon jó kis család ez a válogatott" - fejtette ki a kapitány, aki 2014 óta Európa-bajnoki címre és két világbajnoki ezüstéremre vezette csapatát.



A játékosként hétszeres magyar bajnok Károlyi elmondta, a májusi, grazi selejtezőig már nem tudnak összetartást szervezni, mert a rájátszásra besűrűsödik az NB I.



"Május 10-én kezdünk egy kéthetes edzőtáborral, egyelőre képlékeny, hogy végig itthon leszünk-e, vagy el tudunk menni május 21. és 23. között egy franciaországi tornára. Voironban voltunk 2019-ben is az amszterdami világbajnoksági előtt, nagyon színvonalas viadal" - mondta a tervekről a kapitány, majd rátért a grazi kilátásokra:



"A húszcsapatos selejtezőben is van esélyünk, de persze nem fogják ingyen adni a kvótát. Szerintem a legnehezebb csoportban vagyunk és a legnehezebb ágon, de ebben a sportágban sokszor nüanszok és másodpecek döntenek. Úgy megyünk ki, hogy szeretnének kijutni az olimpiára, de ha nem sikerül, akkor a következő hétvégén már jön a debreceni pótselejtező. Remélem, hogy akkor már nézők előtt lehet játszani, 2019-ben itt volt az Európa-bajnokság, és még most is ráz a hideg attól a fantasztikus hangulattól. Nem tudtunk olyat gondolni vagy kívánni, amit ne azonnal teljesítettek volna a szervezők" - mesélte a szakvezető.



Az olimpiai részvétellel kapcsolatban Károlyi Andrea így foglalta össze gondolatait:



"A tokiói kvótaszerzés egyszerre reális célkitűzés és siker esetén bravúr is. Az elmúlt évek teljesítménye alapján reális célnak mondanám, ugyanakkor ha arra gondolunk, hogy 1980 után újra magyar női kosárlabda lenne az olimpián, akkor viszont bravúr. Mindannyiunk álma valósulna meg a tokiói szerepléssel" - tette hozzá.



A grazi selejtezőn magyar részről csak a nők lesznek érdekeltek, akik csoportjukban Hollandiával, Észtországgal, Fehéroroszországgal és Srí Lankával csapnak össze. Ezen a tornán három tokiói kvótát osztanak ki.

Az utolsó egy-egy kiadó olimpiai hely az egyenlőség jegyében rendezett debreceni pótselejtezőn talál gazdára, ahol hat-hat gárda verseng. Itt a magyar férfi és - ha Ausztriában nem szerez kvótát - a női együttes is szerepel majd.

