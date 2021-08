Meghosszabbította Kawhi Leonard szerződését az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) legutóbb főcsoportdöntős Los Angeles Clippers.

A kétszeres bajnok játékos egy hónapja térdműtéten esett át, a beavatkozás során helyrehozták a sérült szalagokat. A Clippers ennek ellenére is hosszú távon számol a 30 éves kosarassal - akit kétszer is a nagydöntő legjobbjává választottak -, és négyéves, 176,3 millió dolláros kontraktust írt alá vele.



Kawhi Leonard az idei rájátszás során több mint 30 pontot dobott átlagban, de csapata utolsó nyolc meccsén már nem léphetett pályára. Ennélfogva hiányzott a nyugati döntőről is, amelyben a Clippers 4-2-re kikapott a Phoenix Sunstól.

