A Falco KC Szombathely hazai pályán legyőzte a lett Rigát szerdán a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája hatodik, utolsó fordulójában, ezzel csoportgyőztesként közvetlenül bejutott a 16 közé.

A magyar bajnok és kupagyőztes számára kedvezőtlen előjel volt, hogy 13. mérkőzésén elszenvedte első NB I-es vereségét vasárnap Debrecenben. A BL-csoportkör szempontjából ugyanakkor nyugodt lehetett Milos Konakov vezetőedző együttese, mivel múlt kedden szenzációs játékkal 89-83-ra nyert a görög AEK Athén csarnokában, ezzel már kivívta a továbbjutást.



A Bajnokok Ligájában a csoportgyőztesek közvetlenül a nyolcaddöntőbe kerülnek, míg a másodikok és harmadikok rájátszást vívnak a 16 közé jutásért.

A 4/1-es mérlegükkel éllovas vasiak szerdai sikerükkel bebiztosíthatták elsőségüket, vereség esetén viszont figyelniük kellett volna a párhuzamosan zajló Treviso-AEK meccset, mivel pontegyenlőségnél az olasz gárda jobban állt az egymás elleni összevetésben a Falcónál.







A két gárda lettországi összecsapását 80-74-re nyerte a magyar csapat októberben, főként Perl Zoltán 16 pontjának köszönhetően.



A szerdai "visszavágón" kifejezetten gyengén kezdett a magyar együttes, támadásban rendkívül pontatlanul játszott és védekezése sem volt elég feszes, így tíz perc után 12 pontos hátrányban állt. A folytatásra a Falco elsősorban védekezésben javult fel és a félidőre hat pontot faragott hátrányából, majd a harmadik negyedet is nyerte öt ponttal, így tulajdonképpen ledolgozta hátrányát.

Getting that number seed like... #BasketballCL I @falco_kc pic.twitter.com/dlIYMo4L0C