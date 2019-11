Sorozatban harmadik vereségét szenvedte el a szezon első öt mérkőzését egyedüli csapatként megnyerő Philadelphia 76ers az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) pénteki játéknapján.

Philadelphiában vállsérülés miatt nem léphetett pályára az irányító Ben Simmons, akinek távolléte ellenére az első félidő után majdnem 20 ponttal vezetett együttese. A második játékrészre azonban magára talált és fordított a Denver Nuggets. A győztes kosár 1.2 másodperccel a végső dudaszó előtt született.



A játéknapon több fantasztikus egyéni teljesítmény is akadt, de ezek közül is kiemelkedett Damian Lilliardé: a Portland Trail Blazers játékosa 60 pontot szerzett a Brooklyn Nets elleni találkozón, de ez sem volt elég, ugyanis csapata négy ponttal kikapott. A túloldalon Spencer Dinwiddie 34, Kyrie Irving 33 pontot dobott.



A címvédő Toronto Raptors a New Orleans Pelicans otthonában szerezte meg szezonbeli hatodik győzelmét: Pascal Siakam 44 ponttal és 10 pattanóval segítette a kanadai együttest.



A Los Angeles Lakers a 2010-2011-es idény óta először kezdte 7-1-gyel a szezon: az Anthony Davis (26 pont) és LeBron James (25 pont) vezette aranysárga-lilák ezúttal a Staples Centerben a Miami Heat felett diadalmaskodtak.

Eredmények:

Indiana Pacers-Detroit Pistons 112-106

Orlando Magic-Memphis Grizzlies 118-86

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers 100-113

Atlanta Hawks-Sacramento Kings 109-121

Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 125-119

New Orleans Pelicans-Toronto Raptors 104-122

Dallas Mavericks-New York Knicks 102-106

Denver Nuggets-Philadelphia 76ers 100-97

Utah Jazz-Milwaukee Bucks 103-100

Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets 115-119

Los Angeles Lakers-Miami Heat 95-80

