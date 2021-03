Az elmúlt két alkalommal házigazda Sopron Basket jelenlegi állás szerint nem pályázik a női kosárlabda Euroliga áprilisi négyes döntőjének a megrendezésére.

Gáspár Dávid együttese a múlt héten hazai buborékban búcsúztatta a francia Lyont az oda-visszavágó rendszerű negyeddöntőben, és fennállása negyedik Final Fourjára készülhet.



Török Zoltán ügyvezető kedden az M1 aktuális csatornának elmondta, a csapat elérte fő célját az újabb négyes döntő kiharcolásával.



"Mióta az Euroligában szereplünk, volt több rendkívül nagy mérkőzésünk, de ki merem jelenteni, hogy amióta én vagyok a Sopron vezetője, ilyen magas szinten még nem kosárlabdázott a csapat, mint a Lyon elleni első meccsen. A visszavágón izgultunk, amikor húsz ponttal vezetett az ellenfél, felsejlett bennünk, hogy utolérhetnek bennünket a franciák. de mi attól vagyunk erősek, hogy nemcsak a kezdőötösben, hanem a kispadon is mindig vannak olyan játékosok - itt most Határ Bettire és Megan Walkerre gondolok -, akik jól szállnak be a mérkőzésbe, és kulcspillanatokban fontos megmozdulásaik vannak" - fejtette ki.



Ami az április 16. és 18. között sorra kerülő négyes döntőt illeti, Török Zoltán úgy vélekedett, hogy vannak különbségek a résztvevők között például a Jekatyerinburg vagy a Fenerbahce javára.



"Az elődöntőbeli ellenfelünk, a Salamanca viszont egy hozzánk hasonlóan felépített csapat, pariban van a költségvetésünk és a játékosállományunk is. Megjósolhatatlan, hogy melyikünk jut tovább, nem gondolom, hogy kevesebb esélyünk lenne, mint a spanyoloknak, de azt sem, hogy több" - közölte az ügyvezető.



Arra a kérdésre, hogy a magyar város pályázik-e ismét a Final Four lebonyolítására, Török Zoltán közölte:



"Ebben az órában az az egyértelmű válaszom, hogy nem. A nevezési határidő ezzel együtt még nem zárult le, így nem szeretném azt kijelenteni, hogy biztosan nem, mert ez még változhat" - tette hozzá.



A 13-szoros magyar bajnok 2009, 2018 és 2019 után negyedszer került a négy közé az Euroligában, eddigi legjobb eredménye a 2018-as ezüstérem volt.

Borítókép: Tóth Zsombor