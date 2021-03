Vírusosan terjed az a videó, amiben egy amerikai televíziós műsorvezető önfeledten ünnepel kosárra dobását követően, nem sokkal később azonban kiderül, öröme korai volt.



Anna Hoffman egy kosárpálya mellett forgatott, amikor úgy döntött beköszönése előtt a gyűrűbe céloz. A dobása szinte tökéletesnek tűnt, így ujjongva megfordult, majd elkérte társától a mikrofont és beszélni kezdett. Ekkor azonban mögötte jól látszott, hogy a sokáig gyűrűn táncoló labda kifelé vette az irányt.

That's March Madness for you folks... don't ever celebrate too soon #livetv #MarchMadness pic.twitter.com/hYHqoBiFXI