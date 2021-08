Sorozatban negyedszer, összességében 16. alkalommal az amerikai válogatott nyerte az olimpia férfi kosárlabdatornáját.

A tokiói fináléban az amerikaiak 87-82-re nyertek a franciák ellen, akiktől még a csoportkör első fordulójában vereséget szenvedtek. A találkozó legjobbja az immáron háromszoros olimpiai bajnok Kevin Durant volt, aki 27 ponttal járult hozzá a sikerhez.

The U.S. Men capture a fourth consecutive Olympic gold medal at #Tokyo2020!



#USABMNT x #GoldHabits pic.twitter.com/KIXUmqazUp