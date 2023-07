A 45 éves német legenda a nemzetközi szövetség (FIBA) nagyköveteként érkezett Magyarországra, és a vb zárónapján tartott sajtótájékoztatóján kiemelte, a korosztályos játékosoknak mindig látniuk kell, hogy éppen hol tartanak.



"Lehet, hogy egy játékos a lakhelyén vagy a klubjában főnöknek érzi magát, de az igazi kérdés az, hogy hol tart nemzetközi szinten. Nagyszerű tehetségeket és mérkőzéseket láttam Debrecenben, ezek közül talán az amerikai-francia elődöntőt emelném ki" - fejtette ki a FIBA 15 fős sportolói bizottságának elnöke, aki egyben a FIBA-t irányító tanács tagja.

A 213 centis ex-kosaras a vb kapcsán közölte, a kosárlabda globálisabb, mint valaha, és amikor ő a Dallas Maverickshez került, akkor NBA-csapatonként még csak egy-két európai játékos volt, jelenleg viszont a keretek csaknem felét külföldiek teszik ki. Ez pedig a mindenütt fejlődő utánpótlásnak köszönhető.

"Mivel régebben csak négyévente volt U19-es vb, nekem nem volt alkalmam részt venni benne, pedig nagyszerű csapatunk volt. A mai tempót elnézve azért lehet, hogy kicsit bajban lennék, ha most 19 évesen beszállnék" - mondta Nowitzki, aki 1998-tól 2019-ig csak Dallasban játszott, és 2011-ben NBA-bajnok lett.

A 14-szeres All Star-válogatott felidézte, hogy a visszavonulása után felkérték a 2019-es vb követének, s Andreas Zagklis főtitkár vette rá, hogy kapcsolódjon be a világszövetség munkájába.

"Játékosként ha megláttam egy FIBA-tisztségviselőt, már fordultam is másfelé, aztán egyszer csak itt vagyok" - nevetett Nowitzki, majd arról is beszélt, hogy időnként furcsán érezte magát új szerepkörében. "A 2022-es Európa-bajnokság és az idei világbajnokság sorsolásán is közreműködtem, és mindkétszer felsültem a műanyag gömbök felnyitásánál. Talán rossz felé tekertem őket, nem tudom. Az egyetlen pozitívuma ezeknek az, hogy aligha kérnek fel még egy sorsolásra" - tette hozzá a világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes kosaras, aki szombaton megtekintette a debreceni Nagytemplomot, és még a tornyok közötti kilátóteraszra is felment.

Egyéb feladatairól közölte, tanácsadóként segíti a Dallast, de lehet, hogy a jövőben aktívabban is bekapcsolódik a texasiak mindennapi munkájába. Az kevésbé valószínű, hogy a kispadon láthassa őt a közönség, mivel nem tartja magát edzőtípusnak.

Dirk Nowitzki 31 560 ponttal vonult vissza a Maverickstől, és legjobb európaiként hatodik az NBA örökranglistáján. Szinte minden statisztikai mutatóban éllovas a Dallasnál, ahol szobrot kapott, és visszavonultatták a 41-es mezét is.

Fotó: Maddie Meyer/Getty Images