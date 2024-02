"Alapvetően lehetőségként tekintünk erre a tornára, ami egyben álom is" - mondta az M1 aktuális csatornának.

"Az agyam mondja az előbbit, hogy próbáljuk meg a lehető legtöbbet kihozni belőle, a szívem pedig az utóbbit, hogy nagy álmunk valósulhat meg Sopronban. Gyerekkorunkban ott ültünk a tévé előtt, néztük az olimpiai közvetítéseket, szurkoltunk a vívóknak, birkózóknak, és remélem, most nekünk is megadatik, hogy egy valaki gyerekként nekünk szurkol majd, aztán felnőttként tovább viszi a magyar sport hagyományait."



A szakvezető kifejtette, nagy a várakozás a csapaton belül, és olyan érzése van, mint amikor a vadlovak megpróbálnak kiugrani a karámból.



"Az utolsó csepp vérüket is odaadnák ezért a sikerért, eszméletlenül koncentráltak, és megpróbálnak mindent alárendelni ennek a lehetőségnek, ennek az álomnak. Sajnos nekünk van a legkevesebb időnk ráhangolódni a selejtezőre, ez a lebonyolítás komoly hátránya, de én azt tanultam édesapámtól, hogy mindennek van előnye és hátránya is.

Ez a csapat már sok mindent megmutatott magából, és hiszem azt, hogy még tud olyat mutatni, amire felkapja a fejét a világ, és nem csak az európai játszótéren leszünk jók" - jelentette ki Székely Norbert, majd rátért a válogatott játékosok egészségi állapotára: "Hála Istennek mindenki egészséges, Juhász Dorka nem sérülés, hanem vírusos megbetegedés miatt nem játszott a hétvégén az olasz klubjában. Aho Ninának kicsit fáj a térde, és másoknak is vannak kisebb-nagyobb problémái, de ekkora terhelés mellett nem létezik, hogy ne fájjon valahol."



A kapitány közölte, a motiváció nagyon magas szinten van a csapatban, ezért hisz abban, hogy a lehetőségeikhez képest a maximumot tudják nyújtani.



"A sikerhez az kell, hogy hozzuk azokat a dolgokat, amelyeket az elmúlt években begyakoroltunk, emellett komoly mentális erőre is szükségünk lesz" - tette hozzá.



A magyarok a selejtezőben az idei Amerika-bajnokságon bronzérmes Kanada ellen kezdenek, majd az olimpiai ezüstérmes japánokkal, végül az Eb-második spanyolokkal találkoznak a Novomatic Arénában, amely a korábbi Euroliga négyes döntőkhöz hasonlóan 2500 férőhelyesre bővül. A négyesből az első három jut ki a párizsi olimpiára.



A magyar női válogatott eddig egyszer, 1980-ban szerepelt olimpián, akkor negyedikként zárt Moszkvában.



A soproni torna mérkőzéseit élőben közvetíti felületein az M4 Sport.

Borítókép: hunbasket.hu