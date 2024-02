Vincent Poirier-t választották a hétvége legjobb teljesÍtményt nyújtó játékosának az ACB Liga 21. fordulójában. A Real Madrid francia játékos 19 ponttal, 10 lepattanóval és 2 gólpasszal vette ki részét csapata 92-79-es Basquet Girona elleni sikeréből. A Girona együttesében Golomán György is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, 12 pontot és 5 lepattanót jegyzett szűk 16 perc játékidő alatt. Marcis Steinbergs volt a forduló egyik hőse, ugyanis a Manresa játékosa az utolsó másodpercben dobott be egy extra triplát, amivel csapata 94-93-ra nyert a Granada ellen. Meglepetésre kikapott a Barcelona és tovább menetel az Unicaja Malaga és a Joventut Badalona is.

Vincent Poirier legszebb pillanatai:

Granada-Manresa 93-94

Barcelona-Pamesa Valencia 76-79

Tenerife-Baskonia 95-78

Real Madrid-Basquet Girona 92-79

Obradoiro CAB-Gran Canaria 72-81

Joventut Badalona-Palencia 89-77

Zaragoza-Bregoan 63-61

Unicaja Malaga-MoraBanc Andorra 92-86

Murcia–Bilbao 96–76





(Borítókép: Borja B. Hojas/Getty Images)