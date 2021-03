Fennállásának negyedik négyes döntőjére hajt a Sopron Basket, amely szerdán és pénteken vívja hazai pályán a női kosárlabda Euroliga negyeddöntőjét a francia Lyon ellen.

A 13-szoros magyar bajnok 11. alkalommal jutott be a legjobb nyolc közé az 1996-ban életre hívott kontinentális elitsorozatban, s az elmúlt tíz negyeddöntőből háromszor sikerült a továbbjutás.



Tizenkét évvel ezelőtt a jelenlegi női szövetségi kapitány, Székely Norbert által irányított MKB Euroleasing Sopron a francia Bourges-t búcsúztatta a nyolc között, majd a salamancai Final Fourban a spanyol házigazdáktól és az orosz Jekatyerinburgtól is kikapott, így a negyedik helyen végzett.



Érdekes, hogy már akkor is a magyar bajnokot erősítette - még Milovanovic néven - a szerb Jelena Brooks. Salamancában az aranyérmet a Rátgéber László vezette Szpartak Moszkva szerezte meg.



A 2017/2018-as idényben a Sopron Basket a spanyol Roberto Iniguezzel a kispadon 2-1-re verte a negyeddöntőben a török Fenerbahcét, majd a 2004-es pécsi végjáték után jöhetett a második magyarországi négyes döntő. Ebben a házigazdák előbb legyőzték az - azóta megszűnt - török Yakin Dogu Universitesit, majd a fináléban már nem bírtak a bombaerős Jekatyerinburggal.



Egy évvel később ismét a Novomatic Aréna adott otthont az Euroliga négyes döntőjének, miután Iniguez együttese a nyolc között jobbnak bizonyult a Bourges-nál. Ebben a Final Fourban a zöld-sárgák balszerencséjükre már az elődöntőben szembekerültek a favorit "Jekával", amely később megvédte címét, míg a hazaiaknak be kellett érniük a negyedik hellyel.



A Jekatyerinburg az idei rájátszásban is ellátogat Sopronba, de ezen a buboréktornán a szintén orosz Kurszkkal csap össze oda-visszavágós rendszerben. A másik ágon a szezonbéli 31 mérkőzésén veretlen magyar bajnokcsapat küzd meg a Lyonnal.



A Sopronban és párhuzamosan Salamancában zajló párharcok győztesei jutnak majd az Euroliga négyes döntőjébe, amelyre április 16. és 18. között kerül sor.



Az Euroliga-negyeddöntő soproni programja:



szerda:

Dinamo Kurszk (orosz)-Jekatyerinburg (orosz) 15.00

Lyon (francia)-Sopron Basket 18.00



péntek:

Jekatyerinburg-Dinamo Kurszk 17.00

Sopron Basket-Lyon 20.05

Borítókép: Tóth Zsombor