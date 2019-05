A címvédő Golden State Warriors hétfőn hosszabbításban győzött a vendéglátó Portland Trail Blazers ellen, és ezzel veretlenül nyerte meg az észak-amerikai kosárlabda-liga nyugati főcsoportdöntőjét. A Warriors sorozatban ötödik nagydöntőjére készülhet, miután az előző négy kísérletéből háromszor is megszerezte a bajnoki címet.

Az oaklandiek azt követően, hogy a párharc harmadik felvonásán 18 pontos hátrányból fordítva nyertek, ezúttal 1:42-vel a harmadik negyed vége előtt 17 ponttal (95-78) voltak lemaradva, ennek ellenére diadalmaskodtak.

A Warriorsban - amelyből ezúttal is hiányzott az elmúlt két nagydöntő legjobbjának megválasztott Kevin Durant, valamint DeMarcus Cousins, és a 2015-ös finálé MVP-je, Andre Iguodala - történelmi teljesítményt nyújtott Steph Curry és Draymond Green párosa: az NBA történetében ugyanis először ért el egy csapatban két játékos is tripla duplát (három statisztikai mutatóban is kétszámjegyű eredmény) egy playoff-mérkőzésen. Curry 37 ponttal, 12 lepattanóval és 11 gólpasszal zárt, míg Greennek 18 pontja, 14 lepattanója és 11 gólpassza volt. Currynek egyébként egy elképesztő sorozata szakadt meg: a negyedik negyedben elrontott egy büntetőt, ezt megelőzően legutóbb 2015-ben fordult elő vele, hogy egy playoff-mérkőzés zárófelvonásában, vagy a hosszabbításban rontson a vonalról, a széria 81 sikeres büntető után ért vége.

A Warriors mostani döntős sorozatánál az NBA történetében csak a legendás Boston Celticsnek van hosszabb szériája, 1957 és 1966 között tíz alkalommal játszott a bajnoki címért.

Az összes nagy amerikai bajnokságot figyelembe véve a Warriors a hatodik csapat, amely egymást követően legalább ötször játszott nagydöntőt: a Boston Celtics mellett a jégkorongligában (NHL) a Montreal Canadiens és a New York Islanders, baseballban a New York Yankees, amerikaifutballban pedig a Cleveland Browns érte el ezt a bravúrt.

A Golden State a nagydöntőben a Keleti főcsoport győztesével találkozik, ott jelenleg a Milwaukee Bucks 2-1-re vezet a Toronto Raptors ellen.

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 117-119 - hosszabbítás után

A párharc végeredménye: 4-0 a Golden State javára.

Fotó forrása: Steve Dykes/Getty Images