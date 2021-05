Győzelemmel kezdte meg szereplését a 3x3-as női kosárlabda-válogatott a grazi olimpiai selejtezőtornán.

Károlyi Andrea szövetségi kapitány együttese eredetileg csütörtökön 18.15 órakor találkozott volna a fehéroroszokkal az ausztriai város főterén, csakhogy 17 óra körül viharos szél és eső csapott le a helyszínre, így a szervezők félbeszakították a programot. Az újratervezett menetrend szerint a fehéroroszok elleni meccs 20.45 órakor rajtolt.



A magyarok csakhamar 3-1-es hátrányba kerültek, de egy remek sorozattal 6-3-ra fordítottak. A pontgyártásban főként a honosított Goree Cyesha jeleskedett, aki emellett remek blokkokat is bemutatott. Az ellenfél a két pontot érő távoli dobásokat erőltette, a magyarok azonban taktikusan gyűjtögették a pontokat, és öt perc elteltével 11-6-ra vezettek. Ez nemsokára 15-9-re módosult, majd Theodoreán Alexandra duplája után már 17-10 állt az eredményjelzőn.



A fehéroroszok kétségbeesetten dobtak a pálya minden részéről, de 20-10-nél a magyar válogatottnak volt "meccslabdája", amelyet végül Medgyessy Dóra dobott be büntetőből. A nemzeti csapat bő fél perccel a tízperces játékidő vége előtt elérte a 21 pontot, ami a szabályok szerint a találkozó végét jelenti.



A vihar okozta csúszás miatt az eredetileg 21.35 órára kiírt Magyarország-Hollandia összecsapás átkerült péntek 10.15-re. Ezután a szombati folytatásban a Goree Cyesha, Medgyessy Dóra, Theodoreán Alexandra, Papp Dia összetételű válogatott 19.05-kor Észtországgal, 21.35-kor pedig Srí Lankával csap össze a C csoportban, ahonnan az első két helyezett jut a vasárnapra kiírt negyeddöntőbe.



A 20-20 csapatos grazi tornáról három férfi és három női együttes szerez indulási jogot a tavalyról idén nyárra halasztott olimpiára.



Jövő péntektől vasárnapig kerül majd sor a debreceni pótselejtezőre, ahol az utolsó kvóták szerezhetők meg az ötkarikás játékokra. A hajdúsági városban a férfiaknál és a nőknél is hat-hat gárda verseng, a magyar férfi és - ha Ausztriában nem szerez kvótát - a 2014 óta Európa-bajnok és kétszeres világbajnoki ezüstérmes női együttes is pályára lép majd a Nagytemplom előtti téren.

