A 3x3-as magyar női kosárlabda-válogatott a negyeddöntőben búcsúzott a grazi olimpiai selejtezőtornán, így már csak a jövő hétvégi, debreceni pótselejtezőben szerezhet tokiói kvótát.

Károlyi Andrea szövetségi kapitány együttese négy győzelemmel, százszázalékos teljesítménnyel megnyerte a C csoportot az ausztriai viadalon, és a vasárnapi második negyeddöntőben az A csoportban három győzelemmel és egy vereséggel második franciákkal csapott össze. A világranglista-vezető és 2019-ben Európa-bajnok ellenfél a csoportkörben csak a favorit amerikaiaktól kapott ki, emellett náluk játszott a világ legjobbjai között számon tartott Laetitia Guapo és Migna Touré is.



A magyarok hátrányba kerültek, de 3-5-ről kiegyenlítettek főként a honosított Goree Cyesha révén, és hamarosan már ők vezettek 7-6-ra. A riválisnál remekelt a Bourges-zsal az Euroliga-idény során Sopronban is megfordult Gaupo, és hat perc után 8-13 állt az eredményjelzőn.



A magyarok 10-15-ről egy hármas sorozattal felzárkóztak, majd Medgyessy Dóra büntetőivel, szűk két perccel a vége előtt ismét utolérték a franciákat (15-15). Az ellenfél 16-15-nél már elődöntőben érezhette magát, ám 15 másodperccel a dudaszó előtt Goree egyenlített (16-16), így jöhetett a hosszabbítás, amely az egyik fél második pontjáig tart.

A meccs 17-17-nél újra döntetlenre állt, azaz mindkét csapatnak "mérkőzéslabdája" volt, ezzel végül a franciák éltek Touré büntetőjével, és 18-17-re nyertek.



A 20-20 csapatos grazi tornáról három férfi és három női együttes szerez indulási jogot a tavalyról idén nyárra halasztott olimpiára.



Jövő péntektől vasárnapig kerül majd sor a debreceni pótselejtezőre, ahol az utolsó kvóták szerezhetők meg az ötkarikás játékokra. A hajdúsági városban a férfiaknál és a nőknél is hat-hat gárda verseng, a magyar férfi és - mivel Ausztriában nem szerzett kvótát - a 2014 óta Európa-bajnok és kétszeres világbajnoki ezüstérmes női együttes is pályára lép majd a Nagytemplom előtti téren.

Borítókép: hunbasket.hu