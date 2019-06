Szerkesztő: Kvanduk Bence | MTI 2019. 06. 13. 10:54

Segíteni akart sérülten is, de most a karrierje is rámehet.

Kevin Durant, az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) címvédő Golden State Warriors sztárja Achilles-ín-szakadást szenvedett a nagydöntő negyedik összecsapásán. A 30 éves kosaras közösségi oldalán szerda késő este jelezte: hétfői sérülését követően sikeres műtéten esett át. "Most kezdődik a visszautam. Belül nagyon fáj, de jól vagyok. A kosárlabda a legnagyobb szerelmem, és pályára akartam lépni, segíteni akartam a csapatomat a triplázásban" - írta Instagram-oldalán az NBA négyszeres pontkirálya, az elmúlt két nagydöntő legértékesebb játékosa. Durant az idei, Toronto Raptors elleni finálé első négy mérkőzését vádlisérülés miatt kihagyta, az ötödik összecsapáson tért vissza, ám egy negyed után betámogatták az öltözőbe. A Warriors ennek ellenére nagy csatában, 106-105-re győzött Torontóban, így magyar idő szerint péntek hajnalban hazai pályán kiegyenlítheti a párharcot. Egyelőre kérdéses, hogy az NBA egyik legjobb játékosa mikor és hol térhet vissza, ugyanis az ilyen sérülések gyógyulási ideje akár egy év is lehet. Durant szerződése ráadásul lejár a Warriorsnál, szabadügynök lesz, és nagy kérdés, melyik lesz az a csapat, amelyik így, sérülten is szerződteti. Fotó forrása: Claus Andersen/Getty Images

