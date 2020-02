A vendég Los Angeles Lakers nagyon magabiztosan, harminc pontos különbséggel nyert a Golden State Warriors otthonában az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) pénteki játéknapján.

Tette mindezt úgy a kaliforniai gárda, hogy legnagyobb sztárja, LeBron James pihent, hiányában Anthony Davis volt a legjobb 23 ponttal és 6 lepattanóval, ráadásul ő is csak három negyedben volt a parketten.



A Lakers sorozatban hetedszer győzött, ráadásul a Nyugati főcsoportban szereplő csapatok ellen az egymást követő 18. találkozóját nyerte meg, ami NBA-rekord.



A New York Knicks ellen a 34 pontos Tobias Harris vezetésével diadalmaskodott a Philadelphia 76ers, és a liga történetének negyedik csapata lett, amely egy idényen belül kétszer is legalább 14 hazai mérkőzését nyerte meg zsinórban. Ez a bravúr 1990/2000-ben a Los Angeles Lakersnek, 2008/2009-ben a Cleveland Cavaliersnek és 2014/2015-ben a Golden State Warriorsnak sikerült.



Továbbra is remek formában van az Oklahoma City Thunder, amely úgy győzte le vendégét, a Sacramento Kingset, hogy a harmadik negyedben már 19 pontos hátrányban volt. A hazaiaknál Danilo Gallinari 24, Gilgeous-Alexander 20, Chris Paul 17 pontot szerzett. Az OKC sorozatban ötödször nyert, legutóbbi 17 találkozójából pedig 14-szer hagyta el győztesen a pályát. Érdekesség, hogy a csapat ebben a szezonban a 15. olyan mérkőzését nyerte meg, amikor hátránnyal kezdte a zárónegyedet, ez a legtöbb az NBA-ben.



A Golden State Warriors-Los Angeles Lakers mérkőzés összefoglalója:

Eredmények:

Philadelphia 76ers-New York Knicks 115-106

Indiana Pacers-Portland Trail Blazers 106-100

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings 112-108

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers 86-116



