Sajtóértesülések szerint nyolcezer dollár (kb. 2,5 millió forint) borravalóval köszönte meg a szállodai alkalmazottak munkáját Russell Westbrook, az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA) szereplő Houston Rockets sztárja.

A 31 éves kosaras az összeggel kapcsolatos információt nem erősítette meg, de kedden azt nyilatkozta, tökéletes ellátásban részesültek, amíg a Disney World szórakoztató központ területén kialakított, úgynevezett buborékban tartózkodtak, hogy lejátsszák meccseiket.



"Idejüket és energiájukat sem kímélték, hogy a lehető legmagasabb szinten végezzék el a munkájukat. Ez helyes volt a részükről, és a magam részéről én is szeretek helyesen cselekedni" - jelentette ki Westbrook.



Az NBA idényét a koronavírus-járvány miatt fejezték be a floridai Disney World területén, ahol el is szállásolták a csapatokat. A döntő párharc még zajlik a Los Angeles Lakers és a Miami Heat között, Westbrook és a Houston pedig nagyjából két hónapot töltött el a buborékban.



Borítókép: Andrew D. Bernstein/NBAE via Getty Images