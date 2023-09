Az NBA-s Dennis Schröderre, Daniel Theisre és a Wagner fivérekre - Franzra és Moritzra - építő németek a vb utolsó veretlen csapataként kezdték meg a negyeddöntőt a Mall of Asia Arenában.

A mérkőzés végig óriási küzdelmet hozott úgy is, hogy a 2018 óta az NBA-ben edződő Schröder csak a harmadik negyedben talált be először. A záró játékrészt 12-1-gyel kezdték a németek, de a balti csapat felzárkózott, és az utolsó - elhibázott - triplával még nyerhetett is volna. A győztes együttesben Franz Wagner 16 ponttal vitte a prímet, míg a 13 triplát dobó letteknél Arturs Zagars 24, Davis Bertans pedig 20 ponttal remekelt.

A németek a pénteki elődöntőben az amerikaiakkal csapnak össze, míg a lett csapat csütörtökön az 5-8. helyért folytatja Olaszország ellen.

Eredmény, negyeddöntő:

Németország-Lettország 81-79 (13-16, 23-18, 26-25, 19-20)

később:

Kanada-Szlovénia 14.30



kedden játszották:

Egyesült Államok-Olaszország 100-63 (24-14, 22-10, 37-20, 17-19)

Szerbia-Litvánia 87-68 (24-25, 25-13, 24-17, 14-13)

Borítókép: Yong Teck Lim/Getty Images